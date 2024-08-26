柯文哲花4千萬買商辦牽拖「參考其他黨慣例」　國民黨打臉了

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民眾黨主席柯文哲今（26）日遭爆捧著4300萬現金購入立院附近商辦，作為個人使用，柯事後坦承此事，並提及選舉補助款「參照他黨慣例」三分之二歸個人。對此，國民黨回擊，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。總統大選結束後，依照票數賴清德、侯友宜與柯文哲選舉補助款分別為1.6億元、1.4億元與1.1億元。侯友宜方面，選舉補助款回捐國民黨，並由中央黨部統籌規畫，也將會建議中央如何妥善規畫，來照顧更多弱勢並讓年輕人更關心公共事務；賴清德方面分文未取、全數捐出，並分為公益及公共使用、提供給創黨黨員弱勢照顧及年輕黨工出國深造三等份使用。對於柯文哲稍早受訪時表示，他的選舉補助款「參照其他黨的慣例」，三分之一歸中央黨部，三分之二歸個人？國民黨說明，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。蔡英文辦公室也表示，蔡英文參與選舉以來，從來不曾使用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下。