快訊／柯文哲認了選舉補助款3分之2歸自己　用來設自用辦公室

柯文哲花4千萬買商辦牽拖「參考其他黨慣例」　國民黨打臉了

記者林怡昕／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲花4300萬現金購入立院附近商辦，作為個人使用。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨主席柯文哲花4300萬現金購入立院附近商辦，作為個人使用。（圖／記者呂炯昌攝）
民眾黨主席柯文哲今（26）日遭爆捧著4300萬現金購入立院附近商辦，作為個人使用，柯事後坦承此事，並提及選舉補助款「參照他黨慣例」三分之二歸個人。對此，國民黨回擊，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。

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總統大選結束後，依照票數賴清德、侯友宜與柯文哲選舉補助款分別為1.6億元、1.4億元與1.1億元。

侯友宜方面，選舉補助款回捐國民黨，並由中央黨部統籌規畫，也將會建議中央如何妥善規畫，來照顧更多弱勢並讓年輕人更關心公共事務；賴清德方面分文未取、全數捐出，並分為公益及公共使用、提供給創黨黨員弱勢照顧及年輕黨工出國深造三等份使用。

對於柯文哲稍早受訪時表示，他的選舉補助款「參照其他黨的慣例」，三分之一歸中央黨部，三分之二歸個人？國民黨說明，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。

蔡英文辦公室也表示，蔡英文參與選舉以來，從來不曾使用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下。

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