足球／切爾西新星偷臭對手！忘切帳號被罵翻　尬回：你們手腳太快

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切爾西在昨（25）日英超聯賽對上狼隊，切爾西全隊狂轟6顆進球，其中Noni Madueke上演帽子戲法，個人包辦3顆進球，終場切爾西就以6:2擊敗狼隊，在迎戰狼隊前，Madueke在限時動態寫下：「關於這個地方的一切都很爛。」並標記記狼隊所在的城鎮伍爾弗漢普頓，Madueke的限動也隨即被狼隊球迷瘋傳，並引來謾罵，但Madueke對此並不在意，又發了一篇限動表示：「你們的手腳太快了吧！」雖遭到對方球迷謾罵，但Madueke在場上場下都沒受到影響，對上狼隊的比賽Madueke在第49、58、63分鐘進球，上演帽子戲法，助切爾西6:2大勝狼隊，拿下新賽季首勝。Madueke青年隊時期效力荷甲PSV，在2023年和切爾西簽下7年半的合約，加入切爾西後Madueke在各項賽事取得13顆進球，現年22歲Madueke也成為切爾西未來重點培養的前鋒之一。