黃子韜浪漫求婚徐藝洋！眼眶泛淚霸氣喊：我敢娶妳，妳敢嫁給我嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子韜（右）求婚場面曝光，周圍都是粉色花瓣。（圖／微博）

▲兩人在眾人的祝福下深情擁吻。（圖／微博）

前韓團EXO成員，現以轉往中國大陸發展並成立娛樂公司的黃子韜，過去與旗下女藝人徐藝洋傳了4年緋聞，日前才終於對外公開認愛，今（26）日，黃子韜求婚女方成功，還公開求婚影片，只見畫面中兩人激動爆哭，黃子韜更霸氣問了一句：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」事實上，黃子韜先前就曾被直擊在節目中求婚徐藝洋，如今終於公開求婚影片，甜蜜情話全曝光，只見黃子韜眼眶泛淚，深情表示：「從妳走進我生命裡，決定陪著我的時候，我就心裡其實早就已經有了最好的答案。」畫面帶到周遭風景，只見整個求婚現場都是滿滿的粉色花瓣，相當浪漫，黃子韜更是情話連發：「我覺得我們從剛見面，到現在這一刻，從我們這段旅程的開始其實就已經注定了，未來妳就是陪我走到最後的地步，這一世這一輩子每一天每一個時刻每一個夜，我都想那個人是妳。」最後黃子韜更是霸氣直言：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」讓徐藝洋感動大哭：「我敢！」接著兩人甜蜜擁吻，讓現場所有人為之動容。