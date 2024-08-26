《黑神話：悟空》排擠台灣PS5玩家！未上架原因曝光：和政治無關

中國大陸首款3A級大作《黑神話：悟空》上市後在全球掀起轟動，不只3天就賣出千萬套，Steam平台更創下同時在線300萬人的紀錄，目前聲勢浩大，已經成為2024年TGA年度遊戲的潛在得主，不過《黑神話：悟空》在台灣雖然能在Steam購買，但PS5的PSN台灣區並沒有上架，台灣玩家只能開VPN跨區透過香港或日本帳號購買，對此數位發展部也澄清《黑神話：悟空》未上架「和政治無關」，單純是代理商「未提交代理證明文件」的程序問題。
《黑神話：悟空》PS5玩不到 台灣玩家超錯愕
《黑神話：悟空》被稱為中國「史上最強單機遊戲」，歷經6年半的開發，終於在全球玩家眼中問世，《黑神話：悟空》以經典小說名著《西遊記》為藍本，以第三人稱為主，具有強烈魂系特色，並融合多種戰鬥技巧和引擎，其中最令玩家驚艷的絕對是「畫面表現」，讓人分不清現實或虛擬引起眾多話題。
不過《黑神話：悟空》在多個國家皆上架PS5數位版，唯獨台灣PSN買不到，玩家發現，遊戲上架前還能放入預計購買的「收藏清單」，結果上是沒多久，台灣PSN的《黑神話：悟空》遊戲頁面不僅沒有相關介紹，還顯示「無法購買」，讓許多台灣玩家相當失望。
《黑神話：悟空》沒有政治外力干擾 代理商未上傳文件
針對玩家《黑神話：悟空》在台灣衍生的爭議，數發部產業署表示，中國製遊戲必須「授權台灣代理商」才能在台灣營運，這是《兩岸人民關係條例》及《遊戲軟體分級管理辦法》中的規定，台灣代理商在繳交相關代理合約、營運聲明書、伺服器流向檢測報告、遊戲金流個資流向等文件並通過審查後，通常都能在台灣上市，審核程序只需約1個月。
而《黑神話：悟空》的台灣代理商是「泰坦育樂股份有限公司」，數發部數產署表示，查詢台北市電腦公的「數位娛樂軟體分級查詢網」後，確定《黑神話：悟空》代理商在7月31日有登錄遊戲資訊，台北市電腦公會也有請業者依照中國遊戲代理程序進行送件，但遊戲8月20日上市，直至8月23日，業者都未提交代理證明相關文件。
數發部數產署副署長林俊秀強調，「此事無關政治，純粹是程序沒走完」，過去很多中國遊戲都有在台灣上架，若有政治問題，不會現在才發生，「只要業者將文件送達，便會審核相關資料，包含代理合約、分級及資安等規定，若資料完整，1個月內就能夠上市。」看來台灣PS5玩家要再等等了。
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《黑神話：悟空》被稱為中國「史上最強單機遊戲」，歷經6年半的開發，終於在全球玩家眼中問世，《黑神話：悟空》以經典小說名著《西遊記》為藍本，以第三人稱為主，具有強烈魂系特色，並融合多種戰鬥技巧和引擎，其中最令玩家驚艷的絕對是「畫面表現」，讓人分不清現實或虛擬引起眾多話題。
不過《黑神話：悟空》在多個國家皆上架PS5數位版，唯獨台灣PSN買不到，玩家發現，遊戲上架前還能放入預計購買的「收藏清單」，結果上是沒多久，台灣PSN的《黑神話：悟空》遊戲頁面不僅沒有相關介紹，還顯示「無法購買」，讓許多台灣玩家相當失望。
《黑神話：悟空》沒有政治外力干擾 代理商未上傳文件
針對玩家《黑神話：悟空》在台灣衍生的爭議，數發部產業署表示，中國製遊戲必須「授權台灣代理商」才能在台灣營運，這是《兩岸人民關係條例》及《遊戲軟體分級管理辦法》中的規定，台灣代理商在繳交相關代理合約、營運聲明書、伺服器流向檢測報告、遊戲金流個資流向等文件並通過審查後，通常都能在台灣上市，審核程序只需約1個月。
而《黑神話：悟空》的台灣代理商是「泰坦育樂股份有限公司」，數發部數產署表示，查詢台北市電腦公的「數位娛樂軟體分級查詢網」後，確定《黑神話：悟空》代理商在7月31日有登錄遊戲資訊，台北市電腦公會也有請業者依照中國遊戲代理程序進行送件，但遊戲8月20日上市，直至8月23日，業者都未提交代理證明相關文件。
數發部數產署副署長林俊秀強調，「此事無關政治，純粹是程序沒走完」，過去很多中國遊戲都有在台灣上架，若有政治問題，不會現在才發生，「只要業者將文件送達，便會審核相關資料，包含代理合約、分級及資安等規定，若資料完整，1個月內就能夠上市。」看來台灣PS5玩家要再等等了。