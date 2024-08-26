4歲孩疑遭拖行樓梯！幼兒園監視器變黑幕　中市教育局火速查辦

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台中市今日又傳出太平區某知名幼兒園涉嫌虐童。一名家長在臉書控訴，4歲兒子疑因不配合老師整隊，就在樓梯遭惡意拖行，導致「腰椎有大片橫向瘀青」。她事後向園方討監視器畫面，卻只看見遠處影像、聽見孩子大喊「我不要」！關鍵畫面全因各種理由變黑幕。園方稱老師僅是牽著孩子下樓、相關畫面已交給調查單位；警方表示已受理報案，教育局也已召開審查小組加速釐清真相。台中市近期連續發生烏日幼兒園、梧棲私人教育機構虐童案，今（26）日又有媽媽在臉書社團爆料，指4歲兒子就讀太平區某私立幼稚園，15日疑因孩子脫隊不配合，惹怒資深老師，不僅不讓小孩上廁所，以致尿在褲子上，還拖拉小孩走樓梯，腰椎大力撞擊在樓梯上「有大片橫向瘀青、手臂有紅腫抓痕、腳上多處瘀青」。家屬前往幼兒園要求觀看監視器，僅看到「遠處拍攝」畫面中，孩子當著全體同學的面被拖抓下樓、大聲哭喊「我不要！」老師手插腰對著下面吆喝，疑似情緒失控叫罵。她要求查看其他畫面，園方卻以颱風損壞、角度出問題、每週會覆蓋等理由，指關鍵畫面都已變成全黑。園方則回應，已和家長做了3次協商，絕沒有消極處理，且老師稱是牽著孩子下樓梯，也否認不讓上廁所。一切將等教育局調查結果出爐再說明，若最終沒問題，希望還給老師清白。太平警分局指出，警方已受理報案並通報兒少保護案件。教育局表示，19日接獲家長投訴，教保員在戶外活動課程結束時，疑似以拖拉方式下階梯至戶外遊樂區，並大聲斥責幼生，20日便火速召開審查小組開會決議受理，要求園方提供監視器畫面加速釐清。由於目前僅有部分畫面，園方聲稱另部分監視設備損毀，教育局將更加審慎查辦、盡其所能釐清真相，若查獲違法或規避調查，一定嚴懲嚴辦，絕不寬貸。