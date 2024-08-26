柯文哲用選舉補助款買商辦　簡舒培酸：選前哭窮、選後偷購辦公室

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民進黨台北市議員林延鳳踢爆今（26）日踢爆，民眾黨主席柯文哲早在今年5月10日就豪砸4300萬元現金「秘密買房」，地點就在鄰近立法院跟黨部的中正區林森南路10號3樓商辦，柯文哲稍早受訪也證實，是用選舉補助款的3分之2來設置他個人長期要用的辦公室。對此，民進黨台北市議員簡舒培質疑，用選舉補助款購買辦公大樓，卻不敢跟小草報告、揭露於公眾，是不是要藏起來當自己的私房錢？這讓小草情何以堪。簡舒培指出，候選人可以自己支配使用選舉補助款，但這筆錢來自全體黨員和支持者的共同努力，應用在黨員和支持者都認同的地方；她質疑，為何柯文哲不是用政黨名義購買辦公大樓，而是以個人名義，這樣辦公大樓就成了他個人的財產，而非民眾黨的資產；號稱公開透明的柯文哲，選後卻悄悄購買台北市的辦公大樓，並將其登記自己名下，卻不敢跟小草報告、揭露於公眾，是想藏起來做自己的私房錢？簡舒培痛批，柯文哲選前兩天還向支持者哭窮，且呼籲小草一人捐款200元，網紅四叉貓統計，募得款項約4000萬，與購買辦公大樓的金額相當；柯文哲選後用自己名義大氣買台北市的辦公大樓，卻不讓民眾黨知情，小草情何以堪？小草們為了捐200元給柯文哲，省下便當和飲料錢，選後卻發現柯文哲偷偷買下辦公大樓，還讓妻子去看豪宅，小草應該很心寒，全都哭倒了吧？