不爽遭破袋檢查！台東超商店長跳進垃圾車抗議　清潔隊員看傻眼

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本月23日，台東卑南鄉一名超商店長，因不滿被清潔人員「破袋檢查」，看見垃圾車經過時，竟直接整個人跳入車斗內抗議，讓清潔隊員看傻眼。對此，卑南鄉公所表示，已環境部要求全國各清運單位於清運垃圾時，應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查，若對清運事項有疑義可向清潔隊詢問，請勿採取任何過激危險行為。據了解，該超商店長過去曾有過「把事業廢棄物藏進家用垃圾內」，並被清潔人員發現的不良紀錄，當天下午，超商店長要去倒垃圾時，不滿清潔隊員破袋檢視內容物，雙方因此發生爭執，該店長一氣之下，直接跳入車斗內抗議，讓清運工作一度停擺，轄區警方也到場了解，所幸該店長在清潔員勸說下，才自行爬出車外，最後被警方帶離現場，將視後續清潔隊判斷再進行處理。對此，卑南鄉公所指出，日前各鄉鎮市區清潔隊於清運廢棄物時，未注意民眾丟棄廢棄物中，含有資源回收物及高壓氣瓶等物導致被焚化廠退運，亦或發生高壓氣瓶經垃圾車壓縮後爆炸起火燃燒等事件，故要求各清運單位於清運垃圾時，應隨時對可疑之廢棄物實施破袋檢查。民眾若對清運事項有任何疑義，可直接向清潔隊詢問，請勿採取任何過激危險行為，危害到民眾及清潔隊員之人身安全。