網球／球王Sinner爆服用禁藥　球星Alcara回應：這件事情很複雜！

美國網球公開賽於今(26日)正式開打，但是開打前卻爆出義大利球王Jannik Sinner服用禁藥，立刻在網上引起討論，而其他網球選手不免會被問到相關問題，同一世代的西班牙網球好手Carlos Alcaraz也在記者會上給出此事的回應。
Alcaraz坦言事情複雜 很多內幕自己都不知道
Alcaraz與Sinner曾在生涯中交手過9次，算是相識的老對手，Alcaraz以5勝稍占優勢，依照本屆美網的籤表來看，雙方有望在4強再度碰面，只不過Sinner卻在美網登場前傳出禁藥醜聞，能否誠實面對各個方面的輿論及壓力還是個未知，在賽前記者會上，同為冠軍熱門人選兼老對手的Alcaraz被問及Sinner的風波，他表示整件事有許多是他們自己都不知道的。
Alcaraz表示，「我沒有要說謊，但這件事真的很複雜」，「我相信乾淨的運動，但我對此事了解不多，我很確定有很多事我們都不知道，無論是團隊內部，或是事件的內幕。」他也指出，官方決定讓Sinner繼續參賽肯定有原因，並強調：「他們說他是清白的，這就是我知道的一切，而我也只能對我所了解的部分進行評論。」
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Alcaraz與Sinner曾在生涯中交手過9次，算是相識的老對手，Alcaraz以5勝稍占優勢，依照本屆美網的籤表來看，雙方有望在4強再度碰面，只不過Sinner卻在美網登場前傳出禁藥醜聞，能否誠實面對各個方面的輿論及壓力還是個未知，在賽前記者會上，同為冠軍熱門人選兼老對手的Alcaraz被問及Sinner的風波，他表示整件事有許多是他們自己都不知道的。
Alcaraz表示，「我沒有要說謊，但這件事真的很複雜」，「我相信乾淨的運動，但我對此事了解不多，我很確定有很多事我們都不知道，無論是團隊內部，或是事件的內幕。」他也指出，官方決定讓Sinner繼續參賽肯定有原因，並強調：「他們說他是清白的，這就是我知道的一切，而我也只能對我所了解的部分進行評論。」