教育部擬調升師資生實習獎助金　翻倍「月領1萬元」5500人受惠

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為讓師資生能在教育實習期間專注學習，教育部擬將現行教育實習獎助金，從每個月5000元提高到10000元，可領6個月，待行政院通過後，將回溯到今（2024）年8月起實施，預計全國49所師培大學、5500人受惠。過往師資生實習被列為「實習教師」，後來隨著師資培育法修正後，改為「實習學生」，定位為「學習」，實習時間為期半年，修習期間的辦公時間不得從事兼職工作。為了兼顧實習學生經濟考量，教育部自2022年起補助師資生教育實習獎助金，每月5000元，可領6個月，以鼓勵師資生修習教育實習，協助實習期間專注學習，充裕師資暨提升師資培育成效。不過，考量到學生在教育實習期間所需的學習成本及物價調整，教育部表示，目前規劃自113學年第1學期起，調升教育實習獎助金到每人每月10000元， 讓師資生可以在實習期間專注、安心學習，提升師資培育成效。至於正式實施時間，則是待行政院通過後即實施，預估將有5500人受惠。