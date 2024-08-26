快訊／柯文哲認了選舉補助款3分之2歸自己　用來設自用辦公室

教育部擬調升師資生實習獎助金　翻倍「月領1萬元」5500人受惠

記者魏妤庭／台北報導

▲教育部擬調升師資生的教育實習獎助金，從5000元翻被為1萬元，待行政院通過，回溯自8月實施。（圖／記者林則澄攝，2024.06.11）
▲教育部擬調升師資生的教育實習獎助金，從5000元翻被為1萬元，待行政院通過，回溯自8月實施。（圖／記者林則澄攝，2024.06.11）
為讓師資生能在教育實習期間專注學習，教育部擬將現行教育實習獎助金，從每個月5000元提高到10000元，可領6個月，待行政院通過後，將回溯到今（2024）年8月起實施，預計全國49所師培大學、5500人受惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
過往師資生實習被列為「實習教師」，後來隨著師資培育法修正後，改為「實習學生」，定位為「學習」，實習時間為期半年，修習期間的辦公時間不得從事兼職工作。

為了兼顧實習學生經濟考量，教育部自2022年起補助師資生教育實習獎助金，每月5000元，可領6個月，以鼓勵師資生修習教育實習，協助實習期間專注學習，充裕師資暨提升師資培育成效。

不過，考量到學生在教育實習期間所需的學習成本及物價調整，教育部表示，目前規劃自113學年第1學期起，調升教育實習獎助金到每人每月10000元， 讓師資生可以在實習期間專注、安心學習，提升師資培育成效。至於正式實施時間，則是待行政院通過後即實施，預估將有5500人受惠。

新南向成效不彰？境外生降逾萬人　教育部：採多元招生策略

境外學位生皆有「志趣不合」休退學　教育部辦研習會、教育展減緩

文化大學「短報回流名額」恐遭扣補助　教育部：屬實將懲相關人員

越南女大生「陪酒賺錢」　教育部：學校不處理就扣招生額與補助款

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生