廖家儀嫁豪門定居香港7年！回台被「450元蔥蒜價格」嚇到：好貴

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▲廖家儀結婚後雖定居香港，但還是經常返台拍戲、探望家人。（圖／廖家儀臉書）





▲廖家儀（右）和老公陳世傑（左）結婚多年，感情依舊相當甜蜜。（圖／廖家儀臉書）

48歲女星廖家儀早期靠著選美比賽冠軍的頭銜出道，身材火辣臉蛋甜美的她，出演過《鳥來伯與十三姨》、《夜市人生》等多部經典台劇。後來廖家儀嫁給香港富豪陳世傑，搬到香港定居當豪門太太，只偶爾回台拍戲、見家人。24日廖家儀就分享，自己回台後被媽媽買菜的價格嚇到，兩把蔥蒜居然要450元台幣，讓廖家儀忍不住和香港物價做對比，訝異的說：「我不是回台灣了嗎？怎麼還是那麼貴？」近日受到午後暴雨、颱風的影響，台灣菜價、肉價持續飆漲，女星廖家儀也深有感觸，她在臉書PO出媽媽買的食材，一把蔥、一把蒜要價450元，一盤大約半隻雞的雞肉也要670元台幣，讓廖家儀震驚地說：「我不是回台灣了嗎？怎麼還是那麼貴？我還是繼續我的吃素人生好了，純吃蛋、納豆飯、不配菜」。許多網友看了也紛紛留言討論，「怎麼會⋯香港都沒那麼貴啊」、「前陣子香菜一斤還飆到500元」、「我都不敢買，中午都吃便當居多」、「確實蠻貴的，而且還是貴得很誇張」。廖家儀也回覆網友，表示她知道是因為天氣關係菜價才如此驚人，「昨天下大雨呀，所以我叫我媽以後不要這麼衝動，過兩天再買（菜），我可以用香港帶回來的乾燥蔥」。廖家儀在2009年結婚，嫁給香港太古可口可樂公司總經理（現為太古汽車集團總裁）陳世傑，兩人婚後感情相當甜蜜，育有二子一女，廖家儀也為了老公、小孩在2017年搬到香港定居，一度息影。直到近年廖家儀才又回到螢光幕前，接拍8點檔或是參與主持活動，往返港台兩地工作，生活過得精采又充實。