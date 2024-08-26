墾丁沙灘最新即時畫面！陽傘放2天「紋絲不動」　PTT狂刷：太粗暴

南台灣觀光勝地「墾丁」近期話題不斷，除了民眾認為住宿費、物價太驚人，沙灘亂象也引起民怨，雖然墾管處表示已勸導業者，但仍有許多人不買單。就有一名網友曬出昨（25）日一早墾丁船帆石沙灘的即時影像，發現還是有許多陽傘插在沙灘上，且數量明顯與遊客人數不符，讓鄉民看了忍不住搖頭直呼：「罵一天了，今天還插著」、「你這篇太粗暴了」。
一名網友昨日在PTT發文，表示早上6點看墾丁船帆石沙灘即時影像，可見有許多陽傘插在沙灘上，「你跟我說這些陽傘是旅客前一天自己插的嗎？」而上午9時許再看即時影像，陽傘位置紋絲不動，「可以合理懷疑這些都是出租業者的陽傘，佔地為王出租陽傘，租了才能享受沙灘。」
貼文一出，鄉民們也紛紛直言，「你這篇太粗暴了」、「監視器：我命休矣」、「跟工地一樣，雜亂無章花傘醜爆」、「笑死⋯罵一天了，今天還插著」。而《NOWnews今日新聞》記者實際查看船帆石沙灘即時影像，發現現場情形與昨天幾乎沒有差異，陽傘數量、位置也幾乎相同。
百萬網紅Cheap也看不下去！墾管處出手管制
事實上，墾管處22日指出，已偕同保七總隊第八大隊，針對轄區沙灘進行全面巡查，並向業者提出勸導，要求業者在遊客租用陽傘後，才可以將陽傘插於沙灘，且不可強迫遊客租用，當地現況已有改善，之後將持續強化管理。不過，墾管處之後發出的影片，可見沙灘上依舊插滿了業者所擁有的遮陽傘，且明顯與沙灘上遊客數量不符，與官方說法產生矛盾，引起一片熱議。
而百萬網紅Cheap還發現，墾管處不敢再拍沙灘全景，忍不住痛批：「真的不知道陽傘的水有多深，可以讓一個中央三級行政機關怕成這樣！」墾管處則火速回應，已要求業者不能驅趕在公共區域插傘的遊客，沙灘遊憩空間也有擺放告示牌，明確標示業者經營使用的區域，與留給遊客的公共區域。
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事實上，墾管處22日指出，已偕同保七總隊第八大隊，針對轄區沙灘進行全面巡查，並向業者提出勸導，要求業者在遊客租用陽傘後，才可以將陽傘插於沙灘，且不可強迫遊客租用，當地現況已有改善，之後將持續強化管理。不過，墾管處之後發出的影片，可見沙灘上依舊插滿了業者所擁有的遮陽傘，且明顯與沙灘上遊客數量不符，與官方說法產生矛盾，引起一片熱議。
而百萬網紅Cheap還發現，墾管處不敢再拍沙灘全景，忍不住痛批：「真的不知道陽傘的水有多深，可以讓一個中央三級行政機關怕成這樣！」墾管處則火速回應，已要求業者不能驅趕在公共區域插傘的遊客，沙灘遊憩空間也有擺放告示牌，明確標示業者經營使用的區域，與留給遊客的公共區域。