汪建民罹癌久違露面太憔悴！負債千萬求助地下錢莊　還和歐弟借錢

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▲主持人吳宗憲耳聞汪建民的債務和賭博有關。（圖／中天提供）

藝人汪建民因罹患肺腺癌第四期，癌細胞已經從右肺擴散到頸椎、腦內，導致整個人暴瘦12公斤，近來正在低調抗癌。日前汪建民上節目看起來蒼老不少，他分享自己因為不善理財導致欠了一屁股債，負債千萬，加上媽媽罹患癌症，巨額的醫藥費逐漸讓他無法負荷，去和地下錢莊借錢，甚至還和歐弟（歐漢聲）調錢，他澄清自己欠債不是因為賭博，「絕對沒有。」藝人汪建民在節目《小明星大跟班》的「就是這樣你才會欠錢！擺脫負債照著做就對了」主題分享，他因不善理財導致負債千萬：「《台灣靈異事件》收視率非常好，我不擔心沒戲拍，所有酬勞都拿來犒賞自己，因此也錯過定下心來規劃的機會，譬如投資房產。」媽媽罹癌，龐大的醫療費用導致汪建民的債務越滾越大：「我做了一個最糟糕的事，就是去找地下錢莊借錢，因為我不想讓朋友知道，直到前段時間，我才跟歐弟調錢。」但主持人吳宗憲聽完覺得很困惑，因為他有耳聞汪建民的債務和賭博有關，汪建民則解釋：「絕對沒有，我沒有錢，人家怎麼可能讓我簽。」而他目前也積極投入電商、直播賣貨，希望能早日還清債務。