羽球／台灣一哥周天成、一姊戴資穎都受傷　相繼退出南韓公開賽

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台灣男單羽球一哥周天成，昨（25）日在超級750系列日本公開賽決賽，不敵法國19歲新星Alex Lanier，無緣本季第二冠，繼台灣羽球一姐戴資穎因為膝傷，選擇不打南韓公開賽，男單部分，目前排名第10、在南韓公開賽名列大會第5種子的周天成，因為腳底起水泡，也宣布退出南韓公開賽，先返台處理水泡，並且休息備戰下一場賽事。在日本公開賽拿下亞軍的周天成，將進帳9350積分，以總積分71877分，重新登上世界第9的位置，這也是他2023年以來個人的最高排名。在日本公開賽失利的王齊麟/邱相傑的男雙新組合「麟榤配」，也將在南韓公開賽亮相，於首戰將與南韓地主高成炫／申白喆交手，續拚聯手後的第一面公開賽獎牌。