下班後怕老闆狂call？澳洲新法「斷開連結權」 員工可拒回免受罰

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你是否很常在下班後仍接到老闆或主管電話或訊息，甚至要求繼續額外工作？澳洲先前通過的「斷開連結權」（right to disconnect）新法今日生效，員工將有權在下班時間拒絕讀取來自雇主的聯繫訊息，並保護其不受處罰。根據路透報導，澳洲這項工作新規今日生效，上班族們現在可以忽略這些侵犯到家庭與私人時間的行為，多數情況下，員工在下班時間若拒絕讀取或回應來自雇主的聯繫，不能遭到懲罰。這項法案的支持者認為，法律通過後，可更加保障勞工，有足夠的信心可抗拒下班時間的工作電郵、訊息和來電侵犯到私人生活。根據據澳洲研究所去年的1項調查顯示，2023年澳洲人平均無償加班281小時，勞動力價值估計可能達到1300億澳元（約新台幣2.8兆元）。報導指出，除了澳洲之外，全球目前約有20多個國家擁有類似法律規範，大多位於歐洲和拉丁美洲。不過，由於部分工作型態不定時以及因應突發情況發生，該規則仍然允許雇主聯繫其工人，但工人只能在合理的情況下拒絕回應，若進入勞資仲裁階段，將由澳洲工業仲裁機構平等工作工作委員會（FWC）決定是否合理。平等工作委員會作出裁定後，違反命令的員工最高罰1萬9000澳元（約新台幣41.7萬元），違反命令的企業則最高可處9萬4000澳元（約新台幣206.6萬元）罰款。然而，這項法案同時也引來資方不滿，資方澳洲工業集團則表示，新法如何適用的模糊性會給老闆和工人帶來困惑，稱這會讓就業機會將變得不那麼靈活，導致經濟放緩。