金金併雙龍搶珠！新光金爆152萬張天量收漲逾4%　台新金也漲3%

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國內第二樁金金併出現「雙龍搶珠」，中信金控及台新金控都想併購新光金控，在兩家金控公布「聘金」後，新光金今（26）日股價再爆量飆漲，一度大漲逾7%，觸及13.35元，創下2011年7月初以來新高，終場收在13元，上漲4.42%，成交量更爆出152萬5248張天量。至於想娶親的2家金控也爆量收紅，其中台新金股價終場收20元，上漲3.09%，成交量有10.32萬張，若1股新光金0.6022股台新金，台新金對新光金收購價相於12.044元。距離情敵中信金開出的公開收購價14.55元仍有差距。市場估算，台新金股價至少要漲到24.16元，才能與中信金一較高下。中信金今日股價則是開低收高，盤中一度來到33.65元，漲1.66%，終場收在33.15元，漲0.15%，成交量也有14.89萬張，為上市公司排名第2大，僅次於新光金。由於中信金公開收盤價格是以1股新光金換0.3132股中信金並加4.09元現金，若以中信金今日收盤價33.15元估算，每股出價已來到14.47元，總聘金恐超過1314億元。