答應黃子韜求婚！26歲徐藝洋甜喊「我敢」　微博狂曬恩愛照回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子韜（右）下跪和徐藝洋（左）求婚，兩人都忍不住落淚。（圖／《跟我走吧》官方微博）

▲黃子韜（前）和徐藝洋（後）在節目上公開認愛，也透過節目拍攝完成求婚。（圖／徐藝洋微博）

▲徐藝洋（右）答應黃子韜（左）求婚後也在微博發文放閃，感謝大家的陪伴。（圖／徐藝洋微博）

中國男星黃子韜在今年7月公開和旗下藝人徐藝洋的戀情，今（26）日更透過節目曝光求婚片段，只見黃子韜單膝下跪哭著說：「我敢娶你，你敢答應我嗎？」徐藝洋聞言也落淚回答：「我敢」，隨後兩人擁吻獲得眾人祝福，關鍵字立刻衝上微博熱搜。徐藝洋今日中午也開心發文放閃，向粉絲道謝：「感恩所有人的陪伴，希望看過的你們也都可以說『我敢』！」前韓團EXO成員黃子韜回到中國發展演藝事業後話題不斷，今年更在他個人出品的旅行節目《跟我走吧》，大膽認愛26歲女友徐藝洋；黃子韜表示他們低調隱瞞戀情3年，如今他不想再藏，才決定公之於眾。消息曝光後不少粉絲祝福，但也有網友笑虧黃子韜根本把《跟我走吧》當成戀愛綜藝節目在拍。而黃子韜不只要在節目上談戀愛，今日公布的最新片段中，黃子韜更直接在花田向徐藝洋下跪求婚。只見現場除了粉色鮮花外，還有城堡裝飾、鋪著粉著地毯的階梯，畫面看起來相當唯美、浪漫。黃子韜一身純白西裝現身，緩緩牽著戴眼罩的徐藝洋入場，等徐藝洋拿下眼罩後就深情告白：「從妳走進我生命裡，決定陪著我的時候，我就心裡其實早就已經有了最好的答案。」黃子韜情話連發：「我覺得我們從剛見面，到現在這一刻，從我們這段旅程的開始其實就已經注定了，未來妳就是陪我走到最後的那個，這一世、這一輩子、每天每一個時刻、每個夜晚，我都想那個人是妳。」最後黃子韜更霸氣求婚，邊哭邊問徐藝洋：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」徐藝洋當場就落淚回應說「我敢！」現場好友也紛紛鼓掌為他們吶喊。影片曝光後，徐藝洋今日中午也在微博發文，曬出一系列和黃子韜的甜蜜合照，開心的說：「感恩所有人的陪伴～希望看過的你們也都可以說『我敢』！也都能找到願意『跟你走』、『陪你敢』的人們」。徐藝洋的粉絲見狀也都紛紛留言祝福兩人，「希望你是真的幸福真的快樂」、「如果是你所追求的，那祝你幸福，真心的」、「永遠幸福徐藝洋」、「落淚了，幸福快樂寶貝」。