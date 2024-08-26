賈永婕與帥尪高中合照流出！校花級臉蛋曝光　驚：10年後成喜帖照

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▲賈永婕（左）曝光與尪高中畢業時的合照。（圖／賈永婕的跑跳人生 臉書）

今年50歲的女星賈永婕，因日前宣布接任台北101董事長一職，引發外界討論。事實上她與富二代老公王兆杰兩人結婚至今22年，目前還育有2女1子，一家五口感情非常甜蜜，而經常在社群上分享日常生活的賈永婕，竟在臉書上曬出與老公高中時的「第1張合照」，指出自己以前是學校的校花，更透露兩人10年後就在同的地點發生初吻，浪漫愛情讓全網狂喊：「超羨慕！」賈永婕先前才在臉書上曝光自己是很多人的初戀，還笑稱老公王兆杰主張他是最早認識她的人，賈永婕更上傳了與老公高中時的畢業合照，只見兩人身穿白色制服，當時的賈永婕還是經典的學生妹髮型，對著鏡頭露出微笑，而王兆杰則是手插口袋，面無表情。賈永婕回憶，表示自己當時是校花學妹，很多同學會排隊找她合照，而王兆杰當年在畢業典禮結束後也排上了「跟校花合影」的隊伍，但輪到王兆杰時，賈永婕卻因為拍太多張照片，臉已經僵掉，只能選擇禮貌性微笑。奇妙的是，當年的這張照片，竟然成為兩人10年後的喜帖照，賈永婕坦言自己也非常驚訝：「誰知道是喜帖照，不是初戀，但是偷偷說我們的初吻10年後在這個樓梯口，這張合照越看越珍貴！因為青春啊，還有奇妙的命運。」貼文曝光也讓網友大讚，兩人根本就是「從校服走到婚紗」，引發討論：「緣分就是這麼神奇」、「王董雙手插口袋表示：老子等妳」、「這真的太珍貴的照片了」、「啊，男生年輕時根本是屁孩」、「期待妳們的故事拍成電視劇。」