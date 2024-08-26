Netflix 9月片單曝！朴敘俊、韓韶禧穿越時空　《京城2》再擦火花

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▲朴敘俊主演的影集《京城怪物：第2季》，9月將回歸Netflix播出。（圖／Netflix）

▲《艾蜜莉在巴黎：第4季第2部》9月續播，主角們複雜的愛情關係將寫下結局。（圖／Netflix）

▲艾蜜莉最終將情歸何處，9月12日上架續作《艾蜜莉在巴黎：第4季第2部》告訴大家。（圖／Netflix）

Netflix今（26）日與大家分享「9月強檔片單」，超夯影集續作必看朴敘俊和韓韶禧主演的《京城怪物：第2季》，兩人將在2024年首爾再度相遇，譜出全新精彩故事！話題美劇《艾蜜莉在巴黎：第4季第2部》，看主角艾蜜莉和加百列兩人，能否寫下完美浪漫的愛情故事，眾所期待。《京城怪物：第2季》時空來到2024年首爾，由外貌舉止都神似泰尚的「浩載」和那年春天逃出京城的采玉，訴說京城命運背後尚未結束的牽絆與糾葛。相較於第1季以因貪念而生的怪物切入社會的不同樣貌，呈現1945年混亂之春的黑暗壯麗，第2季則帶領觀眾來到2024年的首爾。主角朴敘俊和韓韶禧之間的強烈火花，加上不同以往的動作戲碼，以及李茂生、裴賢成等新面孔的加入，必能再譜精彩連連的好故事。《艾蜜莉在巴黎：第4季第2部》艾蜜莉心中所願都已成真，但她的心中所願就是人生所需嗎？從法國阿爾卑斯山滑雪之旅到羅馬假期，她已經迫不及待展開下一場大冒險。卡蜜兒和加百列的婚禮急轉直下，艾蜜莉眼見他們的喜事變調，心裡萬分掙扎，她同時對兩個男人動心，但現在加百列的前女友有了身孕，艾菲心中一直懷疑艾蜜莉對加百列有愛，如今也獲得證實。職場上，希維爾必須處理好棘手往事，婚姻才有繼續下去的可能，而葛圖代理也經歷人事大風吹。敏迪和樂團準備參加歐洲歌唱大賽，卻面臨資金拮据的窘境，不得不設法節流。艾蜜莉和加百列合作爭取米其林一星，擦出的火花無庸置疑，然而兩個天大祕密呼之欲出，兩人夢想中的一切恐將化為泡影。Netflix 9月其他好作品，包括：《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了：第3季》、《模範愛侶》、《阿波羅13號：生還實錄》、《逆嶺》、《日落豪宅：第8季》、《The Circle：美國：第7季》、《黑帶出勤中》、《醜人兒》、《可可瓜唱兒歌：第11季》、《黑白大廚：料理階級大戰》、《極惡女王》、《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》、《諸神末日》、《他的三個女兒》以及《曼谷危情：天堂與地獄》，都將陸續上架。