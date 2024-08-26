貝比魯斯球衣7.6億成交！超越「籃球之神」喬丹　寫史上最貴紀錄

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▲貝比魯斯在1932年的世界大賽中，將手指向中外野看台，看似預告將把球擊到手指之處，成為後來廣為流傳的「全壘打宣言」（Babe Ruth's Called Shot）動作，讓這件球衣的價值更加非凡。（圖／美聯社／達志影像）

▲「籃球之神」Michael Jordan在1998年冠軍賽G1的實戰球衣，以1,010萬美元（約合3.25億元新台幣）成交，如今遭到貝比魯斯的球衣刷新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

貝比魯斯球衣7.6億成交！根據美國媒體《ESPN》報導指出，美國職棒傳奇球星「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）曾在1932年世界大賽第3場比賽所穿的球衣，根據《路透社》、《ESPN》等媒體報導指出，這件寫下歷史的球衣，是貝比魯斯在1932年世界大賽，出戰芝加哥小熊隊的第3戰中所穿的球衣。不僅如此，拍賣出該件球衣的拍賣總監Chris Ivy在訪問中時表示：「我們知道他用手指著，但我們不知道他是指向投手、休息區的小熊隊球員，還是預告自己要敲出全壘打。但這個謎團使得近100年後，大家仍對此話題感到好奇的原因。」貝比魯斯被稱為「棒球之神」，因為他為波士頓紅襪效力時，就取得3屆世界大賽冠軍，這件球衣最終以2,412萬美元（約合7億6600萬元新台幣）成交，超越先前最昂貴的球衣紀錄，是「籃球之神」Michael Jordan在1998年總決賽身穿的球衣。