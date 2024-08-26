曼谷「致命假酒」導致21人中毒　1死、1重傷、7失明

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泰國曼谷發生嚴重的假酒中毒事件，導致21人中毒，其中1人死亡、1人重傷，另有7人失明。8月24日，警方查獲涉嫌生產假酒的工廠，立即扣押相關產品，並下令關閉18家售賣假酒的餐廳，並採集樣本送檢。泰國醫療服務司副司長透露，這起中毒事件發生在8月22日至25日期間，21名受害者出現視力模糊、呼吸困難、心臟驟停等「代謝性酸中毒」（metabolic acidosis）症狀。調查人員發現，中毒者均曾飲用一款「無牌售賣」的酒類飲品，這些酒品中被不肖業者摻入了工業用酒精「甲醇」（Methanol），導致多名消費者中毒。泰國公共衛生部證實，當地醫院目前已累計接收21名患者，其中1人死亡、1人危重、7人失明。另有多名患者因急性腎衰竭正在接受血液透析，這些患者未來可能需要終身洗腎。當地政府已發出警告，若民眾在飲用酒精飲料後24至48小時內出現氣促、噁心、嘔吐、昏昏欲睡、疲勞、視力嚴重模糊及頭暈等症狀，應立即就醫。警方接報後迅速行動，前往假酒生產工廠進行搜查，並拘捕了涉案人士。警方在現場查獲大量甲醇，被捕的廠商辯稱對原料中含有甲醇一事完全不知情。目前，當局已對全案展開調查。