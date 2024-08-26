柯文哲1.1億補助款怎麼用？翻出民眾黨昔說法　沒講要買商辦

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，如今又遭爆捧著4300萬買商辦作為個人辦公室使用，對此其坦言是「參照他黨慣例」選舉補助款拿了三分之二，7380萬9320元入袋，而此舉再度引發熱議。而過去民眾黨發言人曾說，主要用於政黨維持營運經費，包含政黨、立院黨團與地方經營等，加上主席也有走訪全台灣收集民意計畫，另也會將部分用作公益使用，但是三大方向皆與購置個人辦公室無關。柯文哲歷經上屆總統大選，最後位居第三位，但仍能拿到1億1071萬3980元補助款，而有別於賴清德與侯友宜分文未取，全捐做公益與回繳由黨中央全權處理，柯文哲則是稱「參照他黨慣例」選舉補助款拿了三分之二，7380萬9320元入袋。而民眾黨選舉補助款該如何使用，過去發言人李頂立曾表示，主要會用在政黨維持營運的經費，包含政黨、立院黨團與地方經營等，加上主席也有走訪全台收集民意的計畫，另也會將部分用作公益使用，三大方向皆與購置個人辦公室無關。