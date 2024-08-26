黑悟空帶旺台廠！00878、00830等ETF成分股含顯卡供應鏈先卡位

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遊戲界近來最熱門的話題就屬「黑神話：悟空」，儘管台灣尚未上市，但與玩遊戲相關的PC高階顯卡成焦點。法人分析，此波熱潮連帶使得多檔台灣顯卡供應鏈可望因此受惠，包含技嘉、微星、華碩、雙鴻等都在點名行列。而成分股有顯卡重要供應鏈的ETF，如國民ETF國泰永續高股息（00878）、國泰費城半導體（00830）等，也跟著搭上遊戲順風車同步飆升。法人分析，此波受惠的台股ETF中，00878主要持股有技嘉（2.57%）、微星（3.53%），成功卡位這波商機，證明00878不只有長期穩定配息能力，還能跟上趨勢爆發熱潮，創造資本利得。根據國泰投信公告，00878持股包含金融、電子、半導體、通信網路類股等，今年以來受惠金融股及AI類股大漲，基金表現亮眼，受益人數不斷攀升。集保最新受益人數統計，00878已達到140萬人，基金規模位居全市場第2、達3134.53億元。除了00878外，另一檔00830是全台唯一一檔科技型ETF，佈局美國掛牌大型半導體龍頭企業，今年以來漲幅超過24%。其第1大持股為全球顯卡大廠輝達（NVIDIA），持股權重高達13.68%，在這波全球顯卡熱潮中，是最大受惠者，並預計8/28輝達財報公布後，可望帶動新一波向上走勢。法人建議，9月美國大選辯論，加上即將開始降息，股債是大利多，投資人可以透過投資簡單且投資成本相對低的ETF積極佈局，搭上第4季上漲動能。