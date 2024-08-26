中市石岡熱氣球無限魅力　狂吸逾20萬人湧入

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台中石岡熱氣球嘉年華上週五連三天在石岡區土牛運動公園登場，祭出「奧運雙金加持」、「精彩音樂響宴」及「480秒煙火光雕噴火秀」三大亮點，廣受民眾熱烈迴響，狂吸逾20萬人湧入石岡，徒步區國校巷萬人空巷，擠得水洩不通。民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球舉辦4年以來廣受好評，連年擴大舉辦，讓大家就近在中部就能體驗熱氣球升空，成功打響在地活動品牌，盡情感受台中山城美好風光。吳世瑋指出，活動開幕首日體驗搭乘票券開賣即秒殺，加上奧運金牌國手李洋、林郁婷出席站台加持，活動首日雖非假日就湧入3萬多人參與；8月24日適逢周末人數更是翻倍成長，昨(25)日更是一舉突破10萬人，不少家長把握暑假尾聲，帶著孩子排隊體驗，還有許多攝影玩家把握機會紀錄熱氣球升空，加上九澤CP、怕胖團、宇宙人等15組歌手團體加持下，結合480秒絢麗煙火、閉幕光雕噴火秀，璀璨閃耀大甲溪畔，盡情感受繽紛山城的精采時刻。石岡區長劉素幸表示，每日熱氣球繫流體驗可說是最夯票券，場場開賣即秒殺，其中8月24日早場，排隊頭香是來自台北文山區一家三口，於前一晚21時30分就到現場排隊，且早上4時30分售票150張，還候補排到300多號；另外，還有遠從基隆、高雄、嘉義的民眾為了搭乘，徹夜趕路到台中，還有阿嬤從台北帶孫子來，可見熱氣球魅力無法擋，大小朋友都搶搭。石岡區公所說，今年活動周末下午雖有雷陣雨，但市府團隊和廠商等待雨勢稍緩，經確認安全無虞的情況下即開始升空，滿足到訪遊客需求，也是首次破紀錄六場都有熱氣球升空體驗，獲得許多民眾肯定，感謝市民朋友與議會預算支持，期盼年年延續舉辦，感受台中山城無限魅力。