選舉補助款「私用」非首次？柯文哲2015年想拿千萬還房貸被罵翻

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民眾黨主席柯文哲今（26）日坦承拿4300萬的選舉補助款，購入商辦作為個人使用，引發輿論譁然。事實上，根據《總統副總統選舉罷免法》規定，柯文哲選舉補助款依法由黨中央領取，法律並沒有明確規定後續政黨應如何使用，不過，如果將選舉補助款用於私人用途，觀感上確實不妥，就像2015年柯選上台北市長時，聲稱要用選舉補助款還上千萬房貸，就被民眾罵翻。柯文哲遭踢爆，5月以現金4300萬購置濟南大樓3樓商辦，不過，今年1月民眾黨選後面對媒體詢問如何運用時該款項時，曾承諾會用來捐助黨務組織運作、全台走訪或公益使用，結果若是拿來買柯文哲個人名義購入房產，引發輿論譁然。事實上，根據《總統副總統選舉罷免法》第41條規定，「政黨推薦之候選人其補貼費用，應由該推薦之政黨領取」，但法律並沒有明確規定後續政黨應如何使用。再根據民眾黨「財務管理辦法」第九條規定，中央黨部依總統、副總統選舉罷免法所領取之競選費用補貼款，應一定比例撥交候選人，其中1/3交由中央黨部支配，其餘2/3撥交候選人。本次選舉民眾黨共拿到1億1071萬3980元補助款，如果柯時任副手吳欣盈沒有拿任何一筆錢，若以三分之二計算，柯文哲將獨得7380萬9320元。柯文哲其實早在當台北市長時，就捲入選舉補助款風波，2015年柯文哲當選台北市長後，就曾稱要拿選舉補助款來還清父親借他上千萬房貸，後來才在輿論壓力下放棄該想法。除了總統、副總統選舉外，其他選舉則適用《公職人員選舉罷免法》第43條規定，「通知候選人於三個月內掣據，向選舉委員會領取」，由候選人自己領取，不過大部分候選人都會將該筆金額用於政黨或選舉相關事物上。