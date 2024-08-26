嫁872億身家黃子韜！徐藝洋驚人身世曝光　粉絲：女方背景沒輸

韓團「EXO」前成員黃子韜自立門戶當老闆，過去與旗下女藝人徐藝洋傳了4年緋聞，上個月終於對外公開戀情。今（26）日黃子韜求婚成功，開心上傳求婚影片。而徐藝洋過往的經歷也紛紛被挖出，據傳她的背景大有來頭，父母都是商界精英，完全不輸黃子韜872億新台幣身家，過去還曾加入南韓SM娛樂成為練習生。
上個月公開認愛徐藝洋 黃子韜今求婚成功！
黃子韜2020年被爆與旗下藝人徐藝洋交往，雙方4年多來始終對外否認戀情。直到上個月2人終於在微博上正式官宣，並曬出在海邊甜蜜親吻的照片，寫下「願我們永遠是我們」，並標記彼此的帳號。
今（26）日，黃子韜求婚女方成功，還公開求婚影片，畫面中黃子韜更霸氣問了一句：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」徐藝洋感動大哭：「我敢！」接著2人甜蜜擁吻，現場所有人也跟著一起動容。
徐藝洋被爆「家境不輸黃子韜」 身世掀熱議
黃子韜的爸爸黃忠東2020年因胰臟癌過世，他繼承了爸爸留下的200億人民幣（約新台幣872億）的遺產，成為中國演藝圈中家世雄厚的藝人之一。而近日有粉絲指出徐藝洋家境十分優渥，父母親都是商界精英，從小就被當成公主疼愛。
其中還有人翻出徐藝洋在韓國當練習生的舊照，事實上2014年徐藝洋加入南韓SM娛樂當練習生，憑藉出色的表現2016年成了SM ROOKIES的成員之一，不過後來沒有成功出道，2018年徐藝洋選擇離開韓國回到中國發展，並簽到黃子韜的公司，後來以個人身分出道，積極在演藝圈推出歌唱與戲劇作品。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃子韜2020年被爆與旗下藝人徐藝洋交往，雙方4年多來始終對外否認戀情。直到上個月2人終於在微博上正式官宣，並曬出在海邊甜蜜親吻的照片，寫下「願我們永遠是我們」，並標記彼此的帳號。
今（26）日，黃子韜求婚女方成功，還公開求婚影片，畫面中黃子韜更霸氣問了一句：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」徐藝洋感動大哭：「我敢！」接著2人甜蜜擁吻，現場所有人也跟著一起動容。
徐藝洋被爆「家境不輸黃子韜」 身世掀熱議
黃子韜的爸爸黃忠東2020年因胰臟癌過世，他繼承了爸爸留下的200億人民幣（約新台幣872億）的遺產，成為中國演藝圈中家世雄厚的藝人之一。而近日有粉絲指出徐藝洋家境十分優渥，父母親都是商界精英，從小就被當成公主疼愛。
其中還有人翻出徐藝洋在韓國當練習生的舊照，事實上2014年徐藝洋加入南韓SM娛樂當練習生，憑藉出色的表現2016年成了SM ROOKIES的成員之一，不過後來沒有成功出道，2018年徐藝洋選擇離開韓國回到中國發展，並簽到黃子韜的公司，後來以個人身分出道，積極在演藝圈推出歌唱與戲劇作品。