嫁872億身家黃子韜！徐藝洋驚人身世曝光　粉絲：女方背景沒輸

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▲黃子韜（左）求婚26歲徐藝洋（右）衝熱搜！高調曬恩愛閃瞎眾人。（圖／《跟我走吧》官方微博）

▲徐藝洋過往的經歷紛紛被挖出，先前才被翻出在韓國當練習生的舊照，近日又有粉絲指出「徐藝洋的家世背景不輸黃子韜」，掀起熱議。（圖／徐藝洋IG）

▲關於徐藝洋的身世背景，在網路上有許多種說法，有人提到她家境優渥，從小被當公主疼愛，爸媽都是商業精英，家裡擁有自己的公司。（圖／徐藝洋IG）

韓團「EXO」前成員黃子韜自立門戶當老闆，過去與旗下女藝人徐藝洋傳了4年緋聞，上個月終於對外公開戀情。今（26）日黃子韜求婚成功，開心上傳求婚影片。而徐藝洋過往的經歷也紛紛被挖出，據傳她的背景大有來頭，父母都是商界精英，完全不輸黃子韜872億新台幣身家，過去還曾加入南韓SM娛樂成為練習生。黃子韜2020年被爆與旗下藝人徐藝洋交往，雙方4年多來始終對外否認戀情。直到上個月2人終於在微博上正式官宣，並曬出在海邊甜蜜親吻的照片，寫下「願我們永遠是我們」，並標記彼此的帳號。今（26）日，黃子韜求婚女方成功，還公開求婚影片，畫面中黃子韜更霸氣問了一句：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」徐藝洋感動大哭：「我敢！」接著2人甜蜜擁吻，現場所有人也跟著一起動容。黃子韜的爸爸黃忠東2020年因胰臟癌過世，他繼承了爸爸留下的200億人民幣（約新台幣872億）的遺產，成為中國演藝圈中家世雄厚的藝人之一。而近日有粉絲指出徐藝洋家境十分優渥，父母親都是商界精英，從小就被當成公主疼愛。其中還有人翻出徐藝洋在韓國當練習生的舊照，事實上2014年徐藝洋加入南韓SM娛樂當練習生，憑藉出色的表現2016年成了SM ROOKIES的成員之一，不過後來沒有成功出道，2018年徐藝洋選擇離開韓國回到中國發展，並簽到黃子韜的公司，後來以個人身分出道，積極在演藝圈推出歌唱與戲劇作品。