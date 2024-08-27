看見日常生活碳排放量！王道銀行推交通減碳、消費碳排放明細

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你可曾想過一個人在生活中，一年下來會產生多少碳排放量？根據我國2024年最新發布的《2022年國家溫室氣體排放報告》顯示，台灣人年平均碳排放量約為12公噸，遠高於全球的平均值6.8公噸。其中，光是交通運輸排放就佔台灣整體溫室氣體碳排放量約13%，當中更有超過60%碳排放量來自路上往返的汽機車，你我日常生活中的「行」為，正是碳排放量的主要來源之一。如果更多民眾在外出時選擇搭乘大眾運輸工具，將對減少碳排放量有很大幫助。為讓消費者可以清楚瞭解搭乘大眾運輸工具為地球帶來的減碳效益，近期王道銀行與一卡通合作推出「交通減碳明細功能」，王道銀行客戶於網銀或APP免費開啟「交通減碳明細功能」，並且使用具一卡通票證功能的簽帳金融卡搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、客運、渡輪或公共自行車等大眾運輸工具，就可以知道與搭乘自用小客車相比所產生的減碳量。與此同時，王道銀行也全新推出具一卡通票證功能的簽帳金融卡「交通減碳卡」，除了提供不限通路且無上限的1%消費現金回饋，更搭配「交通減碳明細功能」而推出交通減碳優惠，當消費者達到指定交通減碳量，最高可再享一卡通自動加值10%現金回饋，以及在高鐵和台鐵一般刷卡消費額外加碼5%現金回饋，對地球越好，交通優惠回饋越高，相當適合通勤上班族或學生族使用。王道銀行在發揮金融影響力、偕同消費者投入減碳上一向不遺餘力，2022年便曾與萬事達卡（Mastercard）合作推出「消費碳排放明細功能」，是全亞太地區首家採用此功能的銀行。王道銀行客戶同樣於網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細功能」，就可以看到每一筆消費的碳排放量；並因應推出「碳排放量越少，現金回饋比例越高」的低碳生活卡。王道銀行Mastercard 卡友及一卡通卡友可自由開啟上述功能，清楚查得每一筆刷卡消費的碳排放量及交通減碳量，新開戶者更可根據喜好申請上述兩種可獲減碳加碼回饋的卡片。王道銀行董事長駱怡君表示，面對全球淨零碳排的趨勢，王道銀行不斷思考如何發揮金融中介者的角色，讓環境變得更好。近年王道銀陸續推出消費碳排放明細及交通減碳明細功能，即是希望讓消費者能夠察覺日常生活中所產生的碳排放量，進而加入實踐綠色生活的行列。若在生活許多層面能更具減碳意識，也負起更多責任，相信將能對地球環境的永續發展帶來可觀的助益。