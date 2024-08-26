中市垃圾破袋檢查破萬件　未改善者將罰款

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台中市環境保護局為推動垃圾減量政策，今年7月針對全市垃圾沿線收運、社區大樓，以及後端焚化廠加強進行垃圾破袋檢查作業，破袋數計1萬2887件，經清潔隊員口頭勸導而未現場配合完成分類者，共開立勸導單337件，合格率約97.4%，呼籲民眾務必落實垃圾分類，也多一份耐心做好資源回收分類，舉手之勞有助於垃圾減量，降低環境的污染，共同維護生活環境。環保局長陳宏益表示，台中市7月份擴大執行破袋檢查，一個月執行數量相當於過去一季的量，感謝市民的積極配合，為讓市民養成垃圾分類習慣，環保局將持續加強執行，並提醒市民，紙容器、塑膠容器及生、熟廚餘在違規態樣中比例最高，破袋檢查如發現有未依規定落實分類者，經口頭勸導而未現場配合完成分類，將開立勸導單，務必做好分類後再將垃圾排出。環保局表示，盛裝食物的紙容器及塑膠餐盒常因油膩而被誤丟於一般垃圾中，提醒民眾回收前，應先將廚餘倒入廚餘桶，再用衛生紙簡易擦拭油污或清水清洗後即可回收。廚餘分為生、熟廚餘都可回收再利用，生廚餘指的是未烹煮或腐爛的蔬菜、水果、茶葉渣及咖啡渣等，熟廚餘包含麵粉、過期的餅乾及料理後的吃不完的食物，另外骨頭、生肉、果核、果殼等長纖維類屬一般垃圾。環保局提醒，垃圾排出前請依「一般垃圾」、「資源回收」、「生廚餘」及「熟廚餘」分類，分別交由垃圾車、資源回收車及投入垃圾車廚餘桶收運，凡經檢查垃圾袋或子車內含有3個以上「資源回收物」或夾雜「生、熟廚餘」皆屬違規，經勸導仍未改善者，將依廢棄物清理法處新台幣1,200元以上6,000元以下罰款，提醒民眾做好垃圾分類。