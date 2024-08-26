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孔鏘19歲奉子成婚吐離婚內幕　最感謝第3任老婆：是她救了我

記者李欣容／台北報導

▲孔鏘19歲時奉子成婚，婚姻僅維持10年，而後來的第二段婚姻也因為價值觀不同離婚收場，他最感謝現在的老婆，用智慧和他走下去。（圖／和展影視）
▲孔鏘19歲時奉子成婚，婚姻僅維持10年，而後來的第二段婚姻也因為價值觀不同離婚收場，他最感謝現在的老婆，用智慧和他走下去。（圖／和展影視）
知名樂隊老師孔鏘在謝震武主持的節目《震震有詞》中分享過去三段婚姻的路程，他聊到第一段婚姻因為奉子成婚，19歲就當了爸爸，為了賺錢忽略家庭生活，期間剛好是秀場蓬勃發展的時代，他以「鴛鴦蝴蝶花花世界」形容當年的秀場文化，也曾經遇到貴婦提出包養，但當年孔鏘只在意會影響繼續彈琴就不用往下談。而第一段十年的婚姻在他只想賺錢，沒時間經營家庭，與妻小聚少離多下，主動提出離婚，而第三段婚姻至今已經25年，孔鏘感謝太太付出，更說是太太救了他。

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孔鏘結束十年婚姻　再婚卻又是離婚收場

結束第一段婚姻後，兩個孩子跟著孔鏘生活，求學時期狀況不斷，讓他動不動跑學校解決，那段時間剛好是港星來台出片高峰，港星親筆簽名海報、唱片CD成了他向其他學生、家長道歉的最佳禮物，他笑說：「用來遮羞。」

孔鏘第三段婚姻已經維持25年，感謝太太的智慧。（圖／和展影視）
▲孔鏘第三段婚姻已經維持25年，感謝太太的智慧。（圖／和展影視）
孔鏘說離婚久了還是會想要給孩子一個完整的家，與在職場上遇到的另一半結了婚進入第二段婚姻並育有一子，但因兩人生活態度、價值觀有落差，維持六年後以離婚收場，孔鏘淨身出戶只帶走一輛車、一架琴。

第三任太太無怨無悔　孔鏘讚：她救了我

人生來到第三段婚姻，他感性地說：「是我老婆救了我！」他回想兩人1998年交往，當時遇到綜藝節目轉型也影響到他的事業，在沒有收入的日子裡，太太賣車、存款被孔鏘花完，但太太仍是對他不離不棄，始終認為孔鏘是績優股，更用心照顧孔鏘的健康。

這段婚姻維持25年至今，孔鏘形容太太的智慧：「她是我的腦。」在工作上提醒孔鏘面對不同類型的主持大哥，應該用哪一種方式相處，甚至主動向孔鏘說：「你已經有三個小孩了，我幫你照顧小孩，你好好打拚工作，我不需要靠生小孩來爭寵。

孔鏘回想太太曾被記者問到他已經有過兩段婚姻，怎麼還敢嫁給他？孔鏘轉述太太的回應說：「他是塊石頭，這幾年被前面兩個姐姐調教成鑽石，交到我手裡有什麼不好呢？」在如此有智慧的太太陪伴走過多年，孔鏘向太太喊話，「感謝老婆之前25年，未來25年還是要麻煩妳！雖然我們不富有但是無缺，一起健健康康平平安安過下去。」

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