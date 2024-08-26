台中蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃台北排爆！首日上千盒半小時完售

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▲台中蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃台北遠百信義A13，開賣首日進場前多達200人排隊。（圖／翻攝自遠東百貨遠百信義A13 FB）

▲台中蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃台北，首日上千盒半小時完售。（圖／翻攝自遠東百貨遠百信義A13 FB）

▲台中「不二糕餅」北上，民眾把握機會開搶。（圖／翻攝自遠東百貨遠百信義A13 FB）

▲鹿港飄香35年的蛋黃酥名店「新口味食品行」，標榜以純手工製作。（圖／新口味食品行提供）

中秋節將至，不只彰化有蛋黃酥之亂，台中蛋黃酥名店「不二糕餅」於台北遠百信義A13推出快閃櫃，今（26）日開賣首日吸引超長人潮排爆，第一位頭香民眾早上6點多就抵達，開放進場前累積近200人排隊等候，現場上千盒蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥＋茶鳳黃），只花半小時便完售。中秋節應景吃月餅已經非熱潮，近年當屬蛋黃酥魅力最強大，超強人氣席捲各地、所到之處都掀起排隊之亂。近日，彰化不二坊出現搶購民眾出動「椅子部隊」綿延500米；台北遠百信義A13也因台中蛋黃酥名店「不二糕餅」進駐快閃櫃，一早驚見排隊人潮。台中蛋黃酥名店「不二糕餅」今於台北遠百信義A13推出快閃櫃，首日不出意料、吸引超長人潮排爆，第一位頭香民眾早上6點多就抵達，直到開放進場前，現場竟累積近200人等候，一開賣便熱烈搶購，業者備好的上千盒蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥＋茶鳳黃），只花了半小時便搶光。「不二糕餅」於台北遠百信義A13的快閃櫃設置於1F手扶梯旁，將從即日起至9月16日每日上午11:00營業至售完為止，民眾需憑號碼牌購買。排隊購買請由「遠百信義A13 1樓東側門（Chloé旁）」館外開始排隊10 :45 統一發放號碼牌（依當日現場限量份數為主）10 :55 依序帶至1F櫃位及1F第二排隊動線等待11 :00 開始依序結帳取貨每人每次限購最多「5盒」，中途不得離開隊伍、不得更換品項(盒數)。只開放現場排隊購買，不提供宅配、不提供來電預約；離場恕不保留商品，限當日購買，商品銷售數量依現場實際庫存為主；號碼牌憑證遺失或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。蛋黃酥（12入）760元蛋黃酥（6入）380元茶蛋組（6入蛋黃酥/8入茶鳳黃）720元大紙袋10元；小紙袋5元禮盒最佳賞味期 ：常溫7天，冷凍2週而被彰化網友封為「一生必吃」的鹿港老店「新口味食品行」蛋黃酥，也應景中秋節連續快閃台北SOGO天母店、忠孝店及新竹店，即日起至9月5日SOGO天母店預購率先開跑，並於指定期間至天母店B1取貨；第二站為9月2日至9月16日在台北SOGO忠孝館設置快閃店；而中秋節前兩個週末（9月7日至9月8日、9月14日至9月15日），還將現身新竹SOGO百貨。