新光金併購案引關注！兆豐金坦言想併購證券　總座提評估條件

我是廣告 請繼續往下閱讀

國內第2樁金金併陷「三角戀」，中信金及台新金都想併新光金。不過，兆豐金控總經理蕭玉美今（26）日在法說會上表示，目前兆豐金發展策略仍重視各子公司內部成長，只有證券對併購一直採開放態度，希望透過併購擴增營業據點及經紀市占率，後來因標的物評價偏高沒有成案。兆豐金今日舉辦線上法說會，並公布今（2024）年上半年稅後淨利破紀錄創下同期史上新高，達203.97億元、每股稅後盈餘（EPS）為 1.42元，年成長8.7%。今年前7個月稅後淨利245.88億元、EPS達1.71元，較去年同期成長11.3%，稅後淨利穩居公股金融集團的績效冠軍寶座。兆豐金子公司兆豐銀行上半年稅後淨利達177.92億元，其中放款較去年同期成長8.3%，國內分行放款較去年同期增長12%，尤其聯貸業務動能強勁，勇奪Refinitiv國內聯貸市場管理行市占率排名第一名，金額達41.6億美元。淨手續費收入較去年同期成長46%，主要財管及企金授信手收增加所致，特別是財管手收較去年同期增長39%。非銀行子公司獲利表現亦十分亮眼，證券子公司的經紀手續費收益及財務操作收益也因大盤表現佳而大幅成長，上半年累計稅後淨利達14.95億元，年成長37%。票券子公司本業表現亮眼，主要業務包括承銷暨買入各類票券、CP2承銷金額、買賣各類票債券等項目均較去年同期成長13%至19%，票券及債券淨收益分別較去年同期增長17%及118%，促使票券子公司上半年稅後淨利達11.17億元，年成長14%。兆豐產險因受花蓮地震災情理賠致使獲利有些影響，但仍保持穩健的獲利能力，上半年稅後淨利為8544萬元，公司著重發展具核保利潤的核心商品及通路發展，上半年核心商品保費成長率為16%、優質通路保費成長率為20%。上半年國內各險種保費收入51.92億元，年成長13%，主要是工程保險成長34%及商業火險成長15%。AMC、投信及創投子公司獲利持續穩健。由於近來中信金及台新金想併新光金，也讓國內再掀併購話題。對此，兆豐金控總經理蕭玉美表示，兆豐金目前發展策略仍以各子公司的內部成長為主，只有證券對併購一直採開放態度，希望透過併購擴增營業據點及經紀市占率，只是後來因標的物評價偏高，沒有成案。蕭玉美並強調，未來若要評估規劃整併，會遵循財政部長莊翠雲指示「審慎評估」，必須考量符合雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置、據點裁撤等，而且要符合國家利益、提升競爭力及合意併購等前提下進行。