名家論壇》單厚之／選票補助款置產　柯文哲急於把政治紅利變現

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柯文哲選舉假帳風波風波尚未落幕，今天又傳出柯文哲以選票補助款買辦公室。民進黨台北市議員林延鳳爆料柯文哲5月以個人名義，以4300萬元買下立法院48.76坪商辦。柯文哲則稱是參考其他候選人例子，用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的，但隨即遭蔡英文辦公室打臉，指蔡英文從不曾用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下，基金會和卸任辦公室都是租用。根據《總統副總統選舉罷免法》和《公職人員選罷法》的規定，候選人得票數達當選票數1/3以上者，應補助其競選經費每票30元，但其最高額不得超過候選人競選經費最高金額。但總統與一般公職的規定又不同，《總統選罷法》規定政黨推薦之候選人的補貼費用，應由該推薦之政黨領取，一般公職則無此項規定。這樣的差別其實不難理解，一般要選縣市長、立委或議員，只要符合消極資格就能登記參選，而總統若無跨越門檻的政黨推薦，就必須要大費周章的通過連署取得參選資格，就像去年的郭台銘一樣。所以總統候選人的參選資格，政黨扮演了不可或缺的角色。但即便有了政黨推薦，總統候選人仍是選戰中最關鍵的角色，選舉過程中也必須要負擔大部分的競選費用，所以總統候選人這筆費用的支配仍有相當大的決定權。而民進黨也的確如柯文哲所言，這筆錢由黨留用1/3，其餘2/3交給總統候選人，但一般都會選擇做公益用途，2012年蔡英文的補助款就用來成立「小英教育基金會」，今年賴清德的補助款則分成3份，一份回捐給黨、一份捐公益，一份提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧及年輕黨工出國歷練深造。國民黨對這筆錢沒有明確的規定，1996年李登輝、連戰搭檔參選，選後補助款成立「李連基金會」，2000年連戰、蕭萬長搭檔參選，補助款先回捐國民黨，再由黨中央加碼出資成立國民黨智庫。馬英九兩次的競選補助款，根據2015年總統府發言人陳以信的說法，都是由國民黨領取，並列如國民黨的財務決算書中；今年侯友宜的補助款也全數捐給國民黨中央。根據民眾黨發言人李頂立今年1/18的說法，柯文哲的選舉補助款主要會用在政黨維持營運的費用，包括政黨、立院黨團與地方經營，柯文哲計畫要全台走訪蒐集民意，也會將部分用作公益使用。但如今顯然與當初的說法有不小的出入。選舉很花錢，候選人選後用這筆錢來補選舉的開銷，也說得過去，況且政治人物一般並不會只選一次，即便落選也要養幕僚和日常的運作，為下一次的選舉做準備。但一般的情況下通常是成立基金會，直接放口袋畢竟不太好看。柯文哲以往對政治人物成立基金會的作法嗤之以鼻，說「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下」，但如今柯文哲也成立了「台灣眾望關懷基金會」。但柯文哲這次甚至未將競選結餘款「捐」給基金會，而是直接以個人名義購買辦公室，這幾乎是理所當然的把這筆錢當成個人所得了。這樣的作法並不違法，但道理上卻說不太過去。眾所周知，柯文哲這次選舉募款非常踴躍，應該沒有花到太多自己的錢，如今卻將得票補助放進口袋，等於是靠選舉賺錢。當然，民眾的捐款未必就一定要拿來補選舉的窟窿，也可以用做未來的經營，同樣也符合支持者的期待。但若依照這個邏輯，柯文哲應該把所有的錢都拿來徐圖2028年大選，而不是用來購買不動產。日前黃珊珊曾在民眾黨善後小組記者會中說過，選罷法不許候選人用競選經費買「胖卡」，其實也是相同的道理。正如蔡英文辦公室所言，一般政治人物成立的基金會通常都是租用辦公室，很少聽過會買辦公室的，因為這類基金會的實質目的，無非是為了能讓政治人物更上一層樓，而非像公益基金會那樣要長久經營，若基金會主人落選，空有一個辦公室又如何？近來柯文哲不斷因為木可、陳佩琪自稱借用人頭又改口的智堯公司和看1.2億豪宅惹議，如今又證實拿選票補助款置產，柯家把錢看得越來越重、越來越不避諱。這樣的心態，似乎是對2026的民眾黨、2028的大選，都已經沒有抱太大的期待了，才會急著將所有能到手的政治紅利「變現」。