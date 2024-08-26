藏壽司「扭蛋必中」方法瘋傳！吉伊卡哇粉嗨翻了　他實測結果6中6

藏壽司近期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款超萌扭蛋，超多粉絲前往現場狂吃猛吃，就是希望能多得到扭蛋的機會，拿到超可愛立體吊飾。不過近期就有粉絲發現，藏壽司「扭蛋必中」的漏洞，大量實測結果也曝光了。
藏壽司扭蛋被發現漏洞！3支手機「1招」抽獎機會多一次
近期在社群平台Threads上，掀起了吉伊卡哇藏壽司的狂潮，結果就有民眾發現，使用「手機點餐」藏著一個漏洞，不但多了抽獎好幾次機會，連中獎率也大大提高。
根據網友所述，他自己實測的結果是6次抽獎6次全中，也有人回報3抽3中，不過也有其他組客人拍下影片回報失敗案例，先不論是否為100%中獎率，光是「2支手機同時進行扭蛋」，就已經直接多了一次抽獎機會，明顯有著漏洞。
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近期在社群平台Threads上，掀起了吉伊卡哇藏壽司的狂潮，結果就有民眾發現，使用「手機點餐」藏著一個漏洞，不但多了抽獎好幾次機會，連中獎率也大大提高。
根據網友所述，他自己實測的結果是6次抽獎6次全中，也有人回報3抽3中，不過也有其他組客人拍下影片回報失敗案例，先不論是否為100%中獎率，光是「2支手機同時進行扭蛋」，就已經直接多了一次抽獎機會，明顯有著漏洞。