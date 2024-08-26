藏壽司「扭蛋必中」方法瘋傳！吉伊卡哇粉嗨翻了　他實測結果6中6

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▲近期就有粉絲發現，藏壽司用手機「扭蛋必中」的漏洞，大量實測結果也曝光了。（圖／記者潘毅攝）

人氣IP吉伊卡哇與藏壽司聯名，近期出現大量粉絲特地前往狂嗑，就是希望能拿到吊飾。（圖／記者潘毅攝）

藏壽司近期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款超萌扭蛋，超多粉絲前往現場狂吃猛吃，就是希望能多得到扭蛋的機會，拿到超可愛立體吊飾。不過近期就有粉絲發現，藏壽司「扭蛋必中」的漏洞，大量實測結果也曝光了。近期在社群平台Threads上，掀起了吉伊卡哇藏壽司的狂潮，結果就有民眾發現，使用「手機點餐」藏著一個漏洞，不但多了抽獎好幾次機會，連中獎率也大大提高。因為藏壽司使用手機掃描機台QR Code，就能以手機點餐，部分食物如甜點、副食上有扭蛋圖樣的餐點，累積滿200元就能獲得雙倍中獎機會，而網友發現，只要在金額滿的時候，同時使用3支手機按下手機抽獎，會有一支手機被擋住無法抽獎，而另外兩支則可以成功進入抽獎轉蛋動畫，結果一支失敗一支成功。根據網友所述，他自己實測的結果是6次抽獎6次全中，也有人回報3抽3中，不過也有其他組客人拍下影片回報失敗案例，先不論是否為100%中獎率，光是，明顯有著漏洞。而藏壽司扭蛋的抽獎漏洞曝光後，也讓大批吉伊卡哇粉絲驚呼，「現在才看到，虧大了」、「多一次抽獎機會也差很多欸」、「6中6也太誇張了吧，還好有看到沒中的影片」、「這樣扭蛋獲得效率直接高一倍欸，但官方看到應該會改吧」。