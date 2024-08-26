婁峻碩濕疹纏身！被誤會床事精彩　他親吐與焦凡凡「交功課」狀態

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▲導演Rachid Hami（左起）、導演黃婕妤、監製曾寶儀與婁峻碩，一起出席《愛情城事》記者會。（圖／記者李政龍攝影）

▲電影《愛情城事》監製曾寶儀，笑稱爸爸曾志偉片酬太貴。（圖／記者李政龍攝影）

電影《愛情城事》今（26）日舉行媒體聯訪，監製曾寶儀、導演黃婕妤、導演Rachid Hami，以及演員婁峻碩合體出席記者會。婁峻碩近來受到過敏性濕疹纏身之苦、脖子出現紅色斑點，因而被網友誤會是未婚妻焦凡凡「種草莓」，他本人則是駁斥笑說：「最近都沒時間種草莓，很久沒休假，剛好都要工作。」電影《愛情城事》收錄10段藏身於城市巷弄裡，關於「愛」的故事。婁峻碩在片中飾演懷才不遇的饒舌創作歌手，為了生活賺錢兼差外送，在檳榔攤與吳卓源（Julia）相遇並譜出戀曲。本來就有私交的兩人，拍攝「撩妹話術」劇情時都是由婁峻碩即興發揮：「我想說講什麼有趣，才能讓她在鏡頭前很自然地笑出來。」至於演員吳卓源與朱軒洋爆發緋聞事件，婁峻碩透露今日晚間的特映會上會與她相見，屆時才知道會聊到什麼程度；監製曾寶儀表示：「我在朱軒洋出席特映時也說，這次演出是你的養分，不要把心裡面那把火熄滅。」她認為與其擔憂電影失焦，不如專注在個人上。曾寶儀這次擔任電影《愛情城事》監製，外界相當好奇為什麼沒有找來爸爸曾志偉參演，她今日則是偷偷挖苦爸爸「片酬太貴」，直言沒有合適的角色能讓他演出：「叫他演賣台灣玉蘭花的也很奇怪，他也不會騎摩托車。」這部片曾志偉完全沒有參與建議，但父女倆未來也不排斥一起合作。