iPhone 15 Pro等11款先別買！蘋果iPhone 16發表後「可能更便宜」

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▲iPhone 16 Pro 預計螢幕會更大，上一代可能就此下架。（圖／記者周淑萍攝）

▲若 Apple Watch 產品線都更新，意味著前一代的產品包涵Series 9、Ultra 2 和 SE 2 型號都會跟著下架。（圖／記者周淑萍攝）

即將進入9月，但蘋果依舊尚未公布秋季發表會確切的日期，各界的爆料大神只好繼續發揮神力。通常有新品登場，舊代產品就會退出官網販售，根據外媒9to5mac推測，iPhone 16系列登場後有可會有11樣產品同步在官網下架，雖然在蘋果官網買不到，但經銷商或是網購平台還是可以買到庫存，且或許更具有價格競爭力。3C專家廖阿輝提到，蘋果官網下架的產品「通常不會變貴」，下架後價格還會變貴的情況並不常見，會變貴可能會是新品發生問題或是規格倒退，但科技產品一般很少發生。而在蘋果官網下架的產品，大多可以在經銷商或是網購平台上找到，有可能是經銷商清庫存，更新規格推出或是官方價格下修，而下架產品若已經有一段時間，通常在價格上會更有調整空間。iPhone 15 Pro 系列可能是最後一款配備 6.1 吋和 6.7 吋螢幕尺寸的 Pro系列，因為 iPhone 16 Pro 預計螢幕會更大，舊代可能就此下架。擁有6.7吋大螢幕的iPhone 14 Plus 是蘋果繼 iPhone 12 mini 和 iPhone 13 mini 後推出的首款入門級大尺寸 iPhone。不只螢幕大，電池壽命也更大，包裝卻更便宜。蘋果去年 9 月下架 iPhone 13 mini，但iPhone 13還在賣，因此推測會看到類似的操作，將iPhone 14 Plus砍掉，但應該iPhone 14還會繼續販售。蘋果於 2021 年推出了 iPhone 13，經歷了多次降價，目前起跳價為2萬1900元。蘋果官網已經買了將近 3 年，如果依舊以往常規，iPhone 13可能會消失。外傳下個月三款 Apple Watch 都會進行更新，可能會出現更大且輕薄的Series 10，Ultra 3 帶來小幅度更新，以及SE 3 將改用塑膠外殼，價格更實惠。如果所有 Apple Watch 產品線都更新，意味著蘋果很可能會停止銷售前一代的產品，也就是說Series 9、Ultra 2 和 SE 2 型號都會跟著下架。今年蘋果秋季發表會有還有一項值得期待的產品為AirPods 4，會是一款中階售價，但擁有主動消噪功能耳機。屆時相同定位的產品也會順勢消失，意味包含2019年就開賣的AirPods 2和2021年的AirPods 3都不會繼續在蘋果販售。下個月應該會看到蘋果最便宜的兩款 iPad 包含iPad mini 6 和 iPad 10。儘管蘋果今年已經調整iPad 10 的價格，但如果推出 iPad 11，蘋果是否會持續販售iPad 10也有待觀察。另外，iPad mini的部分，蘋果沒有保留過iPad mini舊型號，所以如果有新機，舊款應該也不會保留在官網上。