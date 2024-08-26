中信兄弟「大物」許庭綸獲得540萬簽約金！11位新人薪資等一次看

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▲中信兄弟下半季牛棚大升級，大學生伍立辰、陳冠穎超級即戰力投手加入。（圖／陳明中攝）

▲平鎮高中外野手許庭綸在首輪第3順位被中信兄弟指名，成為本次選秀會探花，也是旅外選手張育成、吳念庭後，第1位被選上的應屆畢業生。（圖／記者陳明中攝）

中信兄弟隊選秀名單 薪資 順位 姓名 守備位置 投打習慣 球員類型 所屬球隊 簽約金 月薪 第一輪 許庭綸 外野手 右投右打 高中 平鎮高中 540萬 6萬 第二輪 伍立辰 投手 右投右打 大專 國立嘉義大學 415萬 8萬 第三輪 陳冠穎 投手 右投右打 大專 臺北市立大學 300萬 7萬 第四輪 徐紹予 內野手 右投右打 高中 平鎮高中 260萬 5萬 第五輪 劉亦智 投手 左投左打 大專 中國文化大學 190萬 第六輪 鄧朝駿 投手 右投右打 大專 中國文化大學 160萬 第七輪 陳九登 捕手 右投右打 大專 開南大學 95萬 第八輪 朱宏樺 投手 右投右打 高中 平鎮高中 60萬 第九輪 游竣䒴 投手 左投左打 大專 天主教輔仁大學 5-7萬 第十輪 林展樟 投手 右投右打 業餘 臺北興富發 5-7萬 第11輪 黃霆杉 內野手 右投左打 大專 阿肯色理工大學 5-7萬

許庭綸獲最高簽約金！中信兄弟今(26)日正式宣布，與2024年中華職棒選秀會選進的11名新秀完成簽約，其中，伍立辰為中信兄弟第二輪指名的投手，畢業於嘉義大學的他，在選秀會中，被評選為大學層級最優秀的投手之一，第五輪及第六輪指名投手劉亦智與鄧朝駿，也分別以簽約金190萬與160萬元加入中信兄弟。第七輪與第八輪選進的陳九登及朱宏樺，則是分別以簽約金95萬與60萬元完成簽約。第九輪至第十一輪選進的游竣宥、林展樟以及黃霆杉，則是分別以月薪5至7萬加入。2024年中華職棒選秀會中信兄弟選擇的11名新秀已全數完成簽約，對此，中信兄弟領隊劉志威表示，「簽約的過程相當順利，也期待新秀們進入球隊後，在各方面持續精進，在球場上發揮最好的表現。」而關於是否增添自培選手，劉志威表示，「會持續關注這些具有潛力的球員，有機會一定會邀請。」以上資料整理：NOWnews運動中心