楊謹華《影后》入選釜山影展　開心尖叫：是國際化的肯定！

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▲謝盈萱在劇中飾演王牌經紀人。（圖／Netflix提供）

▲陳庭妮（右1）很期待播出，保證滿足大家對女演員私下生活的好奇心。（圖／Netflix提供）

Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》由良人行影業有限公司製作，《俗女養成記》導演嚴藝文編導、丁長鈺監製，集結超強卡司群楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷，以演藝圈的生存實錄為主軸，將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。今（26）日公布《影后》入選第29屆釜山國際影展，楊謹華得知消息興奮直呼：「是國際化的肯定！」對於得知《影后》入選釜山影展的消息，編導嚴藝文表示期待又緊張，楊謹華開心到尖叫：「謝盈萱也直說：「但當然換個角度也有緊張，這個作品從一開始發展到最後結束，看著每天焦頭爛額的導演，即使疲憊但又開心，可以感受到藝文導演對《影后》放入多少心力和感情，希望大家會喜歡。」陳庭妮則表示很期待可以現場收到觀眾最直接的反饋：「因為我覺得這個劇情的故事內容，是沒有文化上的限制的，我也相信大家對於女演員的生活，一定都非常的好奇，除此之外，劇中姊妹淘之間的情感也都很真實，我自己也非常期待。」談及影集看點，在劇中詮釋敢愛敢恨大明星周凡的楊謹華分享：「《影后》劇情講述女演員的生存寫實，包括成就螢幕前光鮮亮麗的幕後點滴，台下也有自己友情與愛情考驗。其實女演員只是我們多個身分的其中一個，面對的喜怒哀樂、愛恨情仇、高低起伏就跟大家人生可能經歷的一樣，但我們很樂意讓大家看看！」