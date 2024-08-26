楊謹華《影后》入選釜山影展　開心尖叫：是國際化的肯定！

Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》
由良人行影業有限公司製作，《俗女養成記》導演嚴藝文編導、 丁長鈺監製，集結超強卡司群楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、 謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷，以演藝圈的生存實錄為主軸， 將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、 驕傲又脆弱的內心世界。今（26）日公布《影后》 入選第29屆釜山國際影展，楊謹華得知消息興奮直呼：「是國際化的肯定！」
楊謹華開心《影后》入選釜山影展 揭開女明星私下生活
對於得知《影后》入選釜山影展的消息，編導嚴藝文表示期待又緊張，楊謹華開心到尖叫：「本來對《影后》即將上線就充滿期待，
搶先入選釜山影展片單這個好消息更是國際化的進一步肯定， 恭喜導演，也恭喜我們《影后》的女演員們！ 期待釜山影展的觀眾能喜歡《影后》，給予我們一點掌聲， 也很歡迎跟我們分享他們對女演員各種想像和理解， 都是我們未來很好的養分。」
謝盈萱也直說：「但當然換個角度也有緊張，
這個作品從一開始發展到最後結束，看著每天焦頭爛額的導演， 即使疲憊但又開心，可以感受到藝文導演對《影后》 放入多少心力和感情，希望大家會喜歡。」
陳庭妮期待播出 保證滿足大家對女演員生活的好奇
陳庭妮則表示很期待可以
現場收到觀眾最直接的反饋：「因為我覺得這個劇情的故事內容， 是沒有文化上的限制的，我也相信大家對於女演員的生活， 一定都非常的好奇，除此之外，劇中姊妹淘之間的情感也都很真實， 我自己也非常期待。」
談及影集看點，在劇中詮釋敢愛敢恨大明星周凡的楊謹華分享：「《
影后》劇情講述女演員的生存寫實， 包括成就螢幕前光鮮亮麗的幕後點滴， 台下也有自己友情與愛情考驗。 其實女演員只是我們多個身分的其中一個，面對的喜怒哀樂、 愛恨情仇、高低起伏就跟大家人生可能經歷的一樣， 但我們很樂意讓大家看看！」
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對於得知《影后》入選釜山影展的消息，編導嚴藝文表示期待又緊張，楊謹華開心到尖叫：「本來對《影后》即將上線就充滿期待，
謝盈萱也直說：「但當然換個角度也有緊張，
陳庭妮期待播出 保證滿足大家對女演員生活的好奇
陳庭妮則表示很期待可以
談及影集看點，在劇中詮釋敢愛敢恨大明星周凡的楊謹華分享：「《