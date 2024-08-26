中鋼累計前7月稅前盈餘40.8億元、年增218%　看好國內用鋼需求

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中鋼今（26）日公布今（2024）年前7月合併營業收入2175.9億元，與去年同期2149.9億元相比，年增26.75億元，成長1%，累計稅前盈餘40.8億元、年增218%。中鋼今年前7月合併營收2175.9億元，累計合併營收利益22.5億元，累計稅前淨利40.8億元。今年累計合併稅前淨利較去年同期增加，主因鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，營建工程毛利增加，導致營業收入及營業利益增加，另礦業投資獲獲配股利及利息收入增加，提振業外收入。展望未來，中鋼表示，全球經濟呈現溫和發展態勢，近期受到極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求。然美國有望9月份啟動首次降息，有助於釋放受高利率環境壓抑的耐久性財消費與投資需求，同時，國際油價回落，通膨持續降溫。此外，中鋼指出，短期鋼市走向仍須時間留意，目前已知中國鋼廠自7月起擴大減產與檢修計畫，中國國家統計局發布7月份中國粗鋼產量為8249萬噸，同比下降9%，呈現年減趨勢，改善供過於求壓力。我國政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，決定逐年提高對中國車款進口零組件國產化比例，有助於帶動國內用鋼需求。