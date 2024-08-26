NBA明星退役後新職業大公開　震驚！改當農夫、總統顧問、漢堡王

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▲前選秀榜眼Darko Milicic改行當農夫。（圖／clutchpoints IG）

▲Antoine Walker的退役生活經歷了相當大的轉變。（圖／clutchpoints IG）

▲土耳其老將Hedo Turkoglu退役後改到總統府當顧問。（圖／clutchpoints IG）

▲Caron Butler這位曾經在NBA征戰多年的得分好手，曾改行到漢堡王。（圖／clutchpoints IG）

NBA退役球星都在幹嘛？美國知名運動網站《ClutchPoints logo》也整理出部分球星退役的生涯現況。其中有球星改當農夫，財務顧問、速食店經銷商，跟過往在球場上叱吒風雲的形象，有非常大的落差。2012－13 球季，前選秀榜眼 Darko Milicic 為新東家波士頓塞爾提克出賽一場就遭到釋出，隨即在 13 年 6 月宣布退休。退休後的 Milicic 並未閒著，除了試過在塞爾維亞職籃復出、參加拳擊與一場正式的跆拳道比賽，更投入世界釣鯉魚錦標賽，不過幾次嘗試都以失敗坐收。聽從老婆的建議，Milicic 只打了一場跆拳道賽就決定放棄，相反的，他決定不在嘗試體育，開始對農業產生興趣。幾位農民好友看著他們有真正的生活目標，Milicic 很快就沉浸在巨大的蔬果世界。Antoine Walker的退役生活經歷了相當大的轉變，在職業生涯中累積了鉅額財富，但卻因揮霍無度而導致破產。這使得他不得不面對經濟上的困境，隨後他參與了一些籃球相關媒體工作，如擔任評論員、分析師與財務顧問，試圖用自己的故事來為世人做警惕。姚明退役後依然非常活躍，他在許多領域都做出了傑出的貢獻，籃球事務上擔任了中國籃球協會主席，為中國籃球發展貢獻巨大心力，包括推動青訓體系、提升籃球賽事的水平等，同時也繼續經營上海大鯊魚，擔任俱樂部的老闆。姚明退役後以不同的方式繼續為籃球和社會做出貢獻。他是一個成功的商人、慈善家、體育管理者，也是一個深受人們喜愛的公眾人物。World Peace基本上少不了著名的「奧本山宮大亂鬥」。這件事情讓他一直被認為是內心狂暴的人，然而經歷心理治療之後，World Peace有了徹底的改變。退役後更是積極參與各種社會活動，關心各種社會議題，如:青少年犯罪、精神健康問題等，將自己的熱情投入到籃球、藝術、社會公益等多個領域，展現了多元的一面。2015年的11月13日，來自土耳其的36歲老將Hedo Turkoglu宣布退役，結束了自己的職業生涯，退役後的特科格魯也沒有離開籃球，在第一時間出任了土耳其籃協的執行總裁。如今他是土耳其總統任命的高級顧問，為體育方面的事務提供建議。Ben Wallace是NBA歷史上最偉大的防守球員之一，他於活塞隊締造了無數傳奇，也在離開活塞隊後經歷了許多波折，由於傷病和年齡的增長，狀態逐漸下滑，最終在活塞隊退役，並獲得了球隊的尊重，他入選名人堂，成為籃球歷史上的一位傳奇人物，退役後他選擇將對籃球的熱情轉向另一方面投入，成為了發展聯盟球隊Grand Rapids Drive的所有者/總裁。這個決定顯示了他對籃球運動的持續熱愛，以及希望為年輕球員提供發展平台的願景。Brandon Roy的職業生涯因膝蓋傷勢而中斷。他曾進行過多次膝蓋手術，導致身體狀況不斷惡化，最終不得不提前結束球員生涯。但他對籃球的熱愛從未減退，於是轉任教練成為他延續籃球生涯的另一種方式，並希望將自己的經驗傳授給年輕球員，幫助他們成長。Gilbert Arenas，這位曾經在NBA賽場上風光無限的「Agent Zero」，退役後的生活依然多采多姿，充滿了個人特色，他將自己的熱情投入到媒體、商業、慈善等多個領域。他常受邀參加各種體育節目，以其獨特的觀點和幽默風趣的風格，分享對NBA賽事的見解。他犀利的評論和對比賽的深入分析，深受球迷喜愛。Caron Butler這位曾經在NBA征戰多年的得分好手，在2018年正式宣布退役後，一度改行到速食店漢堡王當經銷商，不過他也並沒有完全離開籃球圈，他選擇將他的經驗傳承給下一代，目前擔任邁阿密熱火隊的助理教練，這個職位讓他能夠繼續參與籃球，並將他在球場上所學到的知識和技巧傳授給年輕球員。