央行祭管控！兆豐銀看下半年房市回歸供需面主導　房貸鎖定3大類

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新青安帶動買房熱潮，也衍生出人頭戶、轉租等不法行為，財政部祭出2波查核，也由於銀行授信過度集中不動產，央行祭出總量管控，要求各銀行進行評估改善。兆豐金控今（26）日召開法說會，兆豐銀行副總經理陳建中也談到下半年房市展望，央行及財政部措施，可能抑制投資客購屋意願，下半年房市應會回歸基本供需面主導，該行未來會聚焦在首購、自住需求，也會爭取優質土建融案所衍生的分戶房貸。陳建中指出，今年上半年國內經濟景氣整體數據滿亮眼，股市屢創新高，帶動房市買氣，就業市場穩健，整體薪資有所提升，股市的財富效應，也提升家庭可分配所得，帶動消費者購買力增長。兆豐銀也預期，下半年消費動能仍會持續攀升，市場對於美國聯準會（Fed）可能降息預期持續增溫，投資人提前布局股債市場，帶動個人理財、資金周轉需求，但因央行6月祭出第6波選擇性信用管制措施，加上政府對於新青安也推出各種精進策略、查核措施，可能抑制投資客購屋意願，下半年房市應會回歸基本供需面主導。他進一步表示，下半年兆豐銀房貸將聚焦在首購、自住需求及爭取土建融所衍生的分戶房貸，也會透過分行及線上管道擴大進件規模來源，並且加強個人轉貸增貸業務，個人貸款與小額貸款、高資產公教人員貸款專案。兆豐銀行上半年稅後淨利達177.92億元，其中放款較去年同期成長8.3%，國內分行放款較去年同期增長12%，尤其聯貸業務動能強勁，勇奪Refinitiv國內聯貸市場管理行市占率排名第一名，金額達41.6億美元。淨手續費收入較去年同期成長46%，主要財管及企金授信手收增加所致，特別是財管手收較去年同期增長39%。