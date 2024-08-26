IU飛巡演傳健康亮紅燈！曝吃抗生素手腳全腫起來　崩潰喊：出大事

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▲IU素顏在影片中透露自己狀態不好。（圖／이지금 IU Official YouTube）

▲IU坦言自己非常擔心連彩排都無法完成。（圖／이지금 IU Official YouTube）

在南韓被粉絲譽為「國民妹妹」的IU（李知恩），從今年3月份開始展開世界巡演「IU H.E.R.E.H World Tour Concert」，不只如此，IU還勤勞更新自己的YouTube頻道，近日她曬出自己日前到菲律賓開唱前的幕後花絮，曝光自己的健康狀況亮紅燈，讓她崩潰喊：「出大事了！」並坦言自己在吃了醫師開出的抗生素後，手腳都腫了起來，讓粉絲非常心疼。IU的官方頻道在近期釋出她於6月1日在菲律賓馬尼拉開唱的幕後花絮，影片中IU坦言自己的身體在開演前一天出現狀況，她透過影片表示：「很不幸運的是，演唱會場地這麼好，我的狀態卻不太好，應該巡演以來狀態最不好的一次，今天一起床我就覺得『出大事了』。」面對每場演出彩排都非常積極的IU，曝光自己恐怕沒辦法完成彩排，所幸試音後狀況尚可，她也表示：「抱著正面的想法還是很重要的。」但急於恢復健康的IU，卻在吃了醫師開立的抗生素後，引發副作用，雙手雙腳都開始紅腫，讓IU非常憂心。IU在影片中無奈說道：「希望明天的臉不要腫。」並利用影片字幕透露她在服用抗生素後，竟導致手與腳全都腫起來，所幸IU隔天狀況好轉，演唱會依舊圓滿成功。如今幕後花絮公開，粉絲也十分心疼，指出完全沒想到當時的IU如此不適：「希望她好好照顧身體，還要長久活動下去」、「身體狀態也不好，辛苦了」、「為了粉絲努力的面貌真的很帥氣。」