金正恩親自視察！北韓首公開攻擊型無人機　擊中類似韓國坦克目標

我是廣告 請繼續往下閱讀

北韓領導人金正恩週末親自前往北韓國防科學院無人機研究所進行視察，期間北韓官媒首度公開攻擊型自殺無人機，報導當中也曝光金正恩視察畫面，以及無人機針對類似韓國坦克目標進行攻擊的影像；韓國國家情報院則同樣在週末回應，質疑北韓是否真的具備導彈供應能力。根據北韓官媒《朝中社》、韓媒《韓聯社》報導，金正恩於週六（24）親自前往北韓國防科學院無人機研究所視察，期間各種無人機先是透過沿指定航線飛行，接著正確識別目標且成功攻擊命中。報導指出，金正恩對於北韓所研發的新型無人機戰術技術與資訊相當滿意，同時要求提高在戰鬥方面的應用力度，下令盡快替北韓軍隊部署提供無人機。在26日公開的畫面當中，北韓利用自殺式無人機鎖定的目標類似韓國K2主戰坦克，無人機外型則與以色列產「哈洛普」和Hero-30攻擊型無人機類似。韓國國家情報院也在週六的國會情報委全體會議談及北韓軍武能力，期間有議員提問北韓是否真的能夠像先前吐露的部署了250輛導彈發射車，韓國國情院則回應表示，由於北韓替俄羅斯提供軍火援助，因此是否能充分具備這樣規模的導彈供應能力令人感到懷疑。此外，對於北韓發射導彈時韓國可能受損失地區的範圍，國情院表示，導彈飛行距離約110公里，因此可能對忠清道地區造成影響。