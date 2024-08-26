1037萬名勞工注意！勞保費率明年調整至12.5%　每月多繳金額曝光

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自勞工保險年金制度2009年實施後，明訂勞保費率每2年調整1次，每次調升0.5%，下次調整費率為2025年元旦起，屆時勞保費率將調整至12.5%（包含就業保險1%）。若以6月平均投保薪資35202元計算，調漲後每月將增加35元，等於每年增加420元，預計共有1037萬名勞工受到影響。根據勞工保險條例第13調規定，從2009年起，勞保費率採取「費率自動調整機制」，每2年調升0.5%，最高上限為13%。上一次調整為2023年，依法調整至12%，接著就是2025年調整，含就業保險費率1%，調整至12.5%。若以今年6月被保險人數來看，預計受影響人數為1037萬人。至於調漲金額，雇主負擔7成、勞工負擔1成、政府負擔2成，若以今年6月平均投保薪資35202元計算，雇主每月負擔個別被保險人保險費增加123元、1年增加1476元；勞工每月負擔保險費增加35元、1年增加420元；政府補助保費每月增加18元、1年增加216元。職業工會部分，勞工負擔6成、政府負擔4成，被保險人每月負擔保險費增加106元、1年增加1272元。