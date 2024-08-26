吃藏壽司「別桌跑來討空盤」傻眼 ！萬人笑瘋：吉伊卡哇粉失控了

日本高人氣漫畫《吉伊卡哇》與藏壽司聯名，推出一系列周邊扭蛋小物，吸引大批粉絲前往嗑壽司，不斷拿5個空盤進行扭蛋抽獎。更有民眾表示，自己前往藏壽司用餐，卻遇上了隔壁桌客人跑來要空盤的荒謬現象，完整過程曝光也掀起萬人關注，更有吉伊卡哇粉絲坦言「真的曾有想過要討空盤！」
一名女網友在《Threads》表示，昨天去吃藏壽司，卻遇到別桌客人來要盤子的狀況，她無奈抱怨「他X到底是怎樣啊？」遭遇曝光後，卻反倒出現大批網友羨慕表示，「給他就好，你能省下一筆錢」、「吉伊卡哇魅力太強了」、「有人想幫你付餐費不好嗎」、「吉伊卡哇粉絲已經失控啦」、「有沒有一種可能不用找代吃，直接現場給盤子」；更有吉伊卡哇粉絲坦言，「說真的，我今天吃到差兩盤的時候也想去跟隔壁桌要三盤，我來結帳沒關係，讓我投盤子扭蛋」。
本次藏壽司聯名吉伊卡哇帶來驚人熱潮，同時也出現各種亂象，除了上述有顧客被鄰桌要盤子之外，還有一些小鳥胃的粉絲，狂點店內的濃布丁，就算現場吃不完也更好帶走，卻反倒讓許多門市的布丁完售一空，導致其他想吃的顧客吃不到。
對此，藏壽司官網則有明確寫上「目前未提供顧客內用後打包的服務」，網路上也出現店員誠懇拜託，「身為員工真的很需要這樣的宣導，知道很多人想抽扭蛋，但是這樣會讓我們超級困擾，因為如果客人帶回去結果路上沒有保存好，吃壞肚子會有爭議，而且確實會影響到其他客人」。
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本次藏壽司聯名吉伊卡哇帶來驚人熱潮，同時也出現各種亂象，除了上述有顧客被鄰桌要盤子之外，還有一些小鳥胃的粉絲，狂點店內的濃布丁，就算現場吃不完也更好帶走，卻反倒讓許多門市的布丁完售一空，導致其他想吃的顧客吃不到。
對此，藏壽司官網則有明確寫上「目前未提供顧客內用後打包的服務」，網路上也出現店員誠懇拜託，「身為員工真的很需要這樣的宣導，知道很多人想抽扭蛋，但是這樣會讓我們超級困擾，因為如果客人帶回去結果路上沒有保存好，吃壞肚子會有爭議，而且確實會影響到其他客人」。