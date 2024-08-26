假帳案後又爆選舉補助款買辦公室！王婉諭批柯文哲墮落

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民眾黨主席柯文哲今（26）日被北市議員林延鳳踢爆，早在今年5月10日就豪砸4300萬元現金「秘密買房」，地點就在鄰近立法院跟黨部的中正區林森南路10號3樓商辦。柯文哲稍早受訪時被問到選舉補助款如何使用時則回應，依照民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，他也依循其他政黨「以前總統候選人」的例子，用來設置他個人長期要用的辦公室。對此，時代時代力量黨主席王婉諭痛批柯文哲墮落，並強調同為第三勢力，時代力量跟民眾黨還是不一樣的。王婉諭指出，柯文哲近期的政治獻金爭議層出不窮。除了至今仍未解釋清楚的木可帳戶問題外，最近又爆出選舉補助款被用於購買辦公室的爭議。王婉諭認為，柯文哲的墮落，不代表第三勢力都是這個樣子，時代力量很多候選人負債連連，不像柯文哲一出手就進帳七千多萬，時代力量跟民眾黨還是不一樣的。王婉諭指出，要相信制度，不要相信個人，所以政治獻金法對於政治獻金的收入支出、申報方式都有嚴格規範，要求合理使用與公開透明，不能讓民主政治變成金錢遊戲，不能讓人民不成財團刀叉下的晚餐。