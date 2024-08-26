影／蔣智賢未撿球遭下放二軍？富邦悍將單周4連敗　還傷了張育成

蔣智賢被下放二軍！中職富邦悍將近期面對4連敗的困境，並在下半季暫時戰績墊底，經由中職聯盟公告，富邦悍將今（26）日宣布將近期表現不理想的蔣智賢下放二軍。蔣智賢24日對戰獅隊時沒有先發，不過在7局時接替因傷退場的范國宸守一壘，不過張育成傳球時傳偏，蔣智賢未能確實接捕，人卻在一壘壘包，沒有立即去撿球，結果讓獅隊額外得到1分，此舉也引起網友熱議。
蔣智賢北京奧運後被球迷狂酸 引發熱議
蔣智賢曾在2008年北京奧運，對戰中國隊比賽時，延長賽補位一壘，不知道球已經回傳，因此打到屁股，當下也讓中華隊落敗，引發球迷火大。
他日前接受《NOWnews》記者訪問時透露北京奧運的那一幕，「因為球打出去，我要去一壘補位，這也是我之前的觀念，但我只聽到『球、球.....』卻來不及，手也無法反應，所以才打到我的屁股。」
富邦悍將上周遇到統一獅慘遭橫掃，只有對台鋼雄鷹拿下一勝，蔣智賢24日對戰獅隊時沒有先發，不過在7局時接替因傷退場的范國宸守一壘，張育成傳球時，蔣智賢未能成功接球，人卻在一壘壘包，沒有立即去撿球，結果讓獅隊額外得到一分。最終獅隊以7:5贏球。
蔣智賢隔天25日先發出賽，4打數未敲安，最近6場比賽只有1場敲出安打，本季在一軍出賽24場，打擊率.227、上壘率.271、長打率.227，本季所有安打都是一壘安打。
此外，富邦悍將張育成昨天在4局上的打席，面對獅隊先發投手古林睿煬的投球，揮擊成界外球後左手疼痛，在防護員、總教練陳金鋒上場了解狀況後決定換人，張育成提前傷退。初步判斷為左手指關節擠壓挫傷，先行退場治療。而今天傳出，張育成傷勢並無大礙。
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蔣智賢曾在2008年北京奧運，對戰中國隊比賽時，延長賽補位一壘，不知道球已經回傳，因此打到屁股，當下也讓中華隊落敗，引發球迷火大。
他日前接受《NOWnews》記者訪問時透露北京奧運的那一幕，「因為球打出去，我要去一壘補位，這也是我之前的觀念，但我只聽到『球、球.....』卻來不及，手也無法反應，所以才打到我的屁股。」
富邦悍將上周遇到統一獅慘遭橫掃，只有對台鋼雄鷹拿下一勝，蔣智賢24日對戰獅隊時沒有先發，不過在7局時接替因傷退場的范國宸守一壘，張育成傳球時，蔣智賢未能成功接球，人卻在一壘壘包，沒有立即去撿球，結果讓獅隊額外得到一分。最終獅隊以7:5贏球。
蔣智賢隔天25日先發出賽，4打數未敲安，最近6場比賽只有1場敲出安打，本季在一軍出賽24場，打擊率.227、上壘率.271、長打率.227，本季所有安打都是一壘安打。
此外，富邦悍將張育成昨天在4局上的打席，面對獅隊先發投手古林睿煬的投球，揮擊成界外球後左手疼痛，在防護員、總教練陳金鋒上場了解狀況後決定換人，張育成提前傷退。初步判斷為左手指關節擠壓挫傷，先行退場治療。而今天傳出，張育成傷勢並無大礙。