Uber Eats增加新功能提高安全性！外送員大讚：「罰單救星」

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▲Uber 推出「安全帶提醒」功能，藉此提醒乘客一上車就繫好安全帶，藉此減少重大傷亡事故的可能性。（圖／記者周淑萍攝）

▲資深外送員Ricky認為「超速警示」對於外送員相當實用，可以適時提醒車速，除增加安全行，也能減少收到超速紅單的狀況。（圖／記者周淑萍攝）

Uber 與 Uber Eats 今（26）日舉辦「安全第一，全面安心」記者會，公布多項安全科技與道路安全教育與獎勵舉措，像是加入安全帶提醒、行程錄音等功能，另有「安全騎乘獎勵計劃」和VR 道路模擬騎乘課程提高安全性。而對，外送員來說，「超速警示」相當實用，可以適時的提醒車速，除了提高安全性，當然也能減少收到超速紅單的狀況。Uber 台灣總經理楊麗達提到，過去 12 個月期間，99.9% 的 Uber 搭乘和 Uber Eats 外送行程沒有安全事故，持續強化安全科技再升級，推出新功能「安全帶提醒」提醒乘客一上車就繫好安全帶，藉此減少重大傷亡事故的可能性。會有此一功能在於，根據交通主管機關的數據顯示，沒有繫安全帶的道路事故中，導致死亡的比例是正確使用者的 3 倍之多。因此希望藉由App的自動提醒，減少遺憾發生。另外，「行程錄音」是合作車隊職業駕駛以及乘客都可使用的功能。如果行程中遇到有安全疑慮的情況，可以透過手機上 Uber App 進行錄音，這個音訊檔案會經過加密，只有當使用者提交安全報告並附上檔案時，Uber 安全團隊才能聽取內容。在事故預防上，Uber Eats 平台積極布局安全訓練，率先與台北區監理所合作推出產業第一「安全騎乘獎勵計劃」，希望通過獎勵的方式，鼓勵外送合作夥伴維持遵守交通規則的安全駕駛行為。同時推出 VR 道路模擬騎乘課程及機車防禦駕駛專場，藉此協助外送合作夥伴預判道路使用者的用路行為及風險，提升防禦及安全駕駛的能力。新功能部分，實際採訪資深的Uber Eats外送員Ricky，他認為「超速警示」對於外送員相當實用，可以適時的提醒車速，除了增加安全行，當然也能減少收到超速紅單的狀況。另外「訊息暫停通知」也是他認為加分的功能，他提到，在忙碌的餐期有時用戶會心急的來發訊息，有該功能就會提醒用戶目前外送員正在騎車中。