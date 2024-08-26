《角頭－大橋頭》10天票房破1.32億！王陽明放送10萬名錶：超級爽

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▲83歲台南阿嬤（左二）帶家人來看《角頭－大橋頭》，見到主角王陽明（中）相當開心。（圖／曼尼娛樂）

▲張懷秋（左）與唐振剛，在電影《角頭－大橋頭》中有精彩對手戲。（圖／曼尼娛樂）

IP億萬票房電影《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，上映10天全台票房突破1.32億元，蟬聯雙週全台票房冠軍寶座，「Michael哥」王陽明上映前承諾票房破億答謝粉絲的禮物也準備好了，價值超過10萬元的精品手錶已完成取貨，他說：「超級爽！你們懂的！我會完成承諾，下禮拜我就會選出一位Lucky Winner，祝你們好運！」《角頭－大橋頭》7天半票房破億，10天票房突破《角頭2：王者再起》總票房，成績不斷超越前作，劇組感謝所有粉絲一路以來的支持，王陽明在上映前承諾「票房破億送手錶」，如今也實現承諾準備好價值超過10萬元的精品手錶，將在網路上舉辦活動抽出一位幸運的《角頭》粉絲，他開心說：「超級爽！你們懂的！抽手錶我準備好了，我會完成承諾，下禮拜我就會選出一位Lucky Winner，祝你們好運！」活動詳情將於近日公布於《角頭文創》及王陽明、張懷秋Facebook、Instagram官方帳號。為了感謝影迷支持《角頭－大橋頭》，劇組週末兩天在台中、台南及高雄舉辦謝票見面會，出品人張芷瑄及雙監製張威縯、張文旗率高捷、王陽明、張懷秋、施名帥、張再興、陳萬號、吳長愷、王宣、白吉勝（阿Ben）、江治緯（草爺）、林真亦等人合體亮相，龍天翔、唐振剛、吳震亞也排除萬難現身台中場，施名帥則是接力助陣台南及高雄場，所到之處的影城人潮都擠到癱瘓，粉絲夾道排成一排人龍與演員擊掌、擊拳表達歡迎。除了台中、台南、高雄3場謝票見面會，《角頭－大橋頭》劇組也在上週五時在大稻埕碼頭市集舉辦掃街活動，總共跑了24場映前及映後座談。一名83歲阿嬤現身跟全家人一起買票支持，更在家人攙扶下走到第一排與演員合照，開心狂讚：「很棒、很棒！每一個演員都很棒！」