時代劇成「美少年受難記」！他演技太壞　被封《聽海湧》苗可麗

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▲《聽海湧》朱宥丞（左三）被長官質疑能力，哥哥黃冠智（左一）也只能私底下給予鼓勵。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》朱宥丞遭判死刑，回家的路變得遙不可及。（圖／公視提供）

影集《聽海湧》播出第二週後口碑持續掀起激讚浪潮，收視在串流平台表現亮眼！影迷稱讚編導已經到達國際水準、內容無可挑剔，「臺灣終於能做出這樣作品，令人感動！」剪輯指導高鳴晟直呼《聽海湧》其實是一部「美少年受難記」，短短5集看見無數俊美青年在戰爭受苦、改變，其中朱宥丞才13歲，而施名帥壞到不行的演技更被封是「《聽海湧》版苗可麗」。《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。在《俗女養成記》飾演「小蔡永森」的朱宥丞，拍攝《聽海湧》時年僅13歲卻在劇中透過眼神的轉變，從原本的天真無邪，為了生存只能自立，變得強悍銳利，讓觀眾感受到角色在戰俘營中的逐步轉變，演技轉折堪稱完美，而當他在第四集迎來最後一場戲後，全部劇迷淚崩。施名帥飾演的「羅領事」在法庭上不斷咬定吳翰林是殺害妻小的唯一兇手，更是被劇迷形容有如八點檔使壞演技：「根本是《聽海湧》版苗可麗！」朱宥丞從童星蛻變，在《聽海湧》飾演臺籍戰俘監視員三兄弟的小弟「德仔」，此次演出對他來說是一大挑戰，因為這是他從未深入理解的一段歷史，更不可能體驗過參與戰爭的經歷，他提到最難的一場戲，正是最後在法庭被判死刑的場景，「我一直在想像一個人絕望的心情，一個人在知道自己被判死刑時的震驚和不甘。」