獨／遠雄海洋公園「取消海豚秀」沒有省錢！官方證實：多花上千萬

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▲現今海豚秀已取消不正常動作，演出內容也調整以「海洋保育」為出發。（圖／記者蕭涵云攝）

▲遠雄海洋公園除了「海豚傳說」，也看得到「海獅巡警隊」表演。（圖／記者蕭涵云攝）

▲希望退休後不用表演的海豚，也能在友善動物環境下生活。（圖／記者蕭涵云攝）

花蓮遠雄海洋公園最受歡迎的海洋劇場「海豚傳說」表演將在明年底落幕，然而「取消海豚秀」其實並非為了節省成本，遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁接受《NOWnews今日新聞》記者電話採訪，遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁透露，早在2015年官方便已準備陸續轉型，除了將打造全台唯一最大「海洋主題遊育園」，更懷有實現東太平洋最大的「鯨豚救援教育基地」願景。更因為所謂「鯨豚秀年燒上億」費用，是以支撐海洋生物在園區全年所有運營管理所需的費用，包含水、電、飼養等，園內的鯨豚都由獸醫師協助定期健康檢查，專業訓練師則規劃一定活動量，使其行為豐富化、具有足夠活動量。園區更固定引進太平洋海水淨化、控制恆溫溫度等，打造適合生活的友善環境。因此鄧淳仁也說明，現在看到的海豚秀早已有了很大的轉變，把所有不是海豚正常動作的表演全部拿掉；未來將透過讓民眾能與海豚、海獅或小丑魚等海洋生物，隔著玻璃陪伴過夜的「海洋夜未眠」親子體驗營等新型態活動，創造其他收入來源；還有「親親海洋體驗」讓限制數量的遊客，可以穿著潛水裝備在專業訓練人員陪伴下，維持一定的距離觀察、並了解海豚與海獅的特徵與居住環境等，朝教育結合娛樂體驗基地的方向，落實海洋永續責任。而且原本海豚秀的場地，更將會轉型製作全新的演出，鄧淳仁提到：