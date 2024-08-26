體操／李智凱黃金計畫被降到第四級引發反彈！國訓緊急回應：二級

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▲國家運動訓練中心龔榮堂執行長強調會照顧李智凱。(圖/國訓中心提供)

台灣「鞍馬王子」李智凱因傷無緣巴黎奧運，日前傳出李智凱黃金計畫從第一級被降至第四級，也引起軒然大波，國家運動訓練中心龔榮堂執行長回應，「在李智凱確認未取得巴黎奧運資格時，當時國訓中心就有找智凱討論，他表示尚需時間沉澱及思考未來規劃，國訓中心亦予以尊重，也向智凱表達，待他規劃好下一步走，會全力予以協助。」近期，李智凱明確表態將繼續拚戰2028洛杉磯奧運，國訓中心回應，「對李智凱奮戰不懈精神表示敬佩與支持。李智凱現已完成清除碎骨的手術，國訓中心會比照往例，成立醫療團隊，在復健的黃金時期全力支持與協助。」目前國訓中心正擬訂各運動種類的「進／退場與級別調整之具體規定」，預計2024年10月份完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手級別，於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。李智凱在黃金計畫的級別，依他在杭州亞運金牌的成績，預計在黃金計畫3.0會列在第二級，皆會有訓練專屬團隊。最後，國訓中心也再次強調，李智凱是我國競技體操運動頂尖運動人才，政府會繼續協助他追求奧運奪牌的目標。